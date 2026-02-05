https://ria.ru/20260205/siti-2072342372.html
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Ньюкасл" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Ньюкасл" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира.
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе "горожан" дубль оформил Омар Мармуш (7-я, 29-я минуты), а также гол забил Тиджани Рейндерс (32). У "Ньюкасла" отличился Антони Эланга (62).
В первом матче "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0.
В финале "Сити" сыграет с лондонским "Арсеналом", ранее одержавшим победу над "Челси". Решающая встреча состоится 22 марта на столичном стадионе "Уэмбли". "Ньюкасл" является действующим обладателем трофея.