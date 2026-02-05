"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Ньюкасл" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира.

Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе "горожан" дубль оформил Омар Мармуш (7-я, 29-я минуты), а также гол забил Тиджани Рейндерс (32). У "Ньюкасла" отличился Антони Эланга (62).

В первом матче "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0.