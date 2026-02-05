https://ria.ru/20260205/simonyan-2072457249.html
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении
Олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян является символом единения народов России и Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T14:03:00+03:00
2026-02-05T14:03:00+03:00
2026-02-05T14:12:00+03:00
футбол
спорт
армения
сергей лавров
никита симонян
россия
вокруг спорта
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790325574_0:324:2976:1998_1920x0_80_0_0_77d8738026fb99e133fdfd77082f20ec.jpg
https://ria.ru/20260126/karpin-2070407899.html
армения
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790325574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56f4f1c6dcb6f2fd7f7cbe2bb064377c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, армения, сергей лавров, никита симонян, россия, вокруг спорта, спартак москва
Футбол, Спорт, Армения, Сергей Лавров, Никита Симонян, Россия, Вокруг спорта, Спартак Москва
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении
Лавров: Никита Симонян является символом единения народов России и Армении