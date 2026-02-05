Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:03 05.02.2026 (обновлено: 14:12 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/simonyan-2072457249.html
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении
Олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян является символом единения народов России и Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T14:03:00+03:00
2026-02-05T14:12:00+03:00
футбол
спорт
армения
сергей лавров
никита симонян
россия
вокруг спорта
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790325574_0:324:2976:1998_1920x0_80_0_0_77d8738026fb99e133fdfd77082f20ec.jpg
https://ria.ru/20260126/karpin-2070407899.html
армения
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790325574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56f4f1c6dcb6f2fd7f7cbe2bb064377c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, армения, сергей лавров, никита симонян, россия, вокруг спорта, спартак москва
Футбол, Спорт, Армения, Сергей Лавров, Никита Симонян, Россия, Вокруг спорта, Спартак Москва
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении

Лавров: Никита Симонян является символом единения народов России и Армении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Никита Симонян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян является символом единения народов России и Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр на переговорах со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном заявил, что гуманитарные связи Москвы и Еревана имеют важное значение для народов, деятелей культуры, ученых и спортсменов.
«
"На днях вышел фильм о Никите Павловиче Симоняне "Золотой дубль". Я смог отрывки посмотреть, но хочу его посмотреть целиком. Тоже символ единения наших народов, в том числе в рамках спорта", - сказал Лавров.
Министр отметил, что Симонян - великий футболист и тренер, который привел к золотым медалям и московский "Спартак", и ереванский "Арарат".
«
"Мы свято чтим память об этом выдающимся человеке, который мне еще особо близок, потому что "Спартак" для меня не чужая команда", - поделился Лавров.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Карпин назвал фильм "Золотой дубль" историей о масштабе личности Симоняна
26 января, 20:05
 
ФутболСпортАрменияСергей ЛавровНикита СимонянРоссияВокруг спортаСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала