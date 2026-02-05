Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Алавес" в 1/4 финала Кубка Испании
Футбол
 
01:07 05.02.2026
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Алавес" в 1/4 финала Кубка Испании
спорт, бильбао, арсен захарян, гонсалу гедеш, микель оярсабаль, реал сосьедад, алавес, атлетик (бильбао), кубок испании
Футбол, Спорт, Бильбао, Арсен Захарян, Гонсалу Гедеш, Микель Оярсабаль, Реал Сосьедад, Алавес, Атлетик (Бильбао), Кубок Испании
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Алавес" в 1/4 финала Кубка Испании

"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Алавес" и вышел в 1/2 финала Кубка Испании

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад" обыграл "Алавес" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу.
Встреча в городе Витория-Гастейс завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе "Реал Сосьедад" голы забили Микель Оярсабаль (15-я минута), Гонсалу Гедеш (76) и Орри Оускарссон (80). У "Алавеса" отличились Абде Реббаш (8) и Тони Мартинес (29, с пенальти), который также не реализовал 11-метровый удар на 67-й минуте.
Кубок Испании
04 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Алавес
2 : 3
Реал Сосьедад
08‎’‎ • Абдеррахман Реббах
(Aitor Manas)
29‎’‎ • Антонио Мартинес Лопес (П)
15‎’‎ • Микель Ойарсабаль
(Гонсалу Гедеш)
76‎’‎ • Гонсалу Гедеш
(Беньят Туррьентес)
80‎’‎ • Орри Оскарссон
(Лука Сучич)
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил встречу из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце.
В другом матче 1/4 финала "Атлетик" из Бильбао выиграл у "Валенсии" - 2:1.
Ранее в полуфинал вышла "Барселона", обыгравшая "Альбасете" (2:1). Свой матч еще не провели "Бетис" и мадридский "Атлетико". Полуфинальные пары станут известны в результате жеребьевки.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
