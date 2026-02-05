"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Алавес" в 1/4 финала Кубка Испании

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад" обыграл "Алавес" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу.
Встреча в городе Витория-Гастейс завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе "Реал Сосьедад" голы забили Микель Оярсабаль (15-я минута), Гонсалу Гедеш (76) и Орри Оускарссон (80). У "Алавеса" отличились Абде Реббаш (8) и Тони Мартинес (29, с пенальти), который также не реализовал 11-метровый удар на 67-й минуте.
