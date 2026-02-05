Панарин покинул "Рейнджерс" и подписал контракт с "Лос-Анджелесом"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин в результате обмена покинул "Нью-Йорк Рейнджерс" и заключил контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соглашение форварда с "Кингз" рассчитано на два года - до конца сезона-2027/28. Его средняя годовая зарплата составит 11 миллионов долларов.

"Нью-Йорк Рейнджерс" взамен получит 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный пик в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта-2028. "Синерубашечники" сохраняют за собой 50 процентов от зарплаты россиянина, учитываемой в потолке зарплат, до окончания текущего сезона.