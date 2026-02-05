https://ria.ru/20260205/panarin-2072339267.html
Панарин покинул "Рейнджерс" и подписал контракт с "Лос-Анджелесом"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин в результате обмена покинул "Нью-Йорк Рейнджерс" и заключил контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение форварда с "Кингз" рассчитано на два года - до конца сезона-2027/28. Его средняя годовая зарплата составит 11 миллионов долларов.
"Нью-Йорк Рейнджерс" взамен получит 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный пик в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта-2028. "Синерубашечники" сохраняют за собой 50 процентов от зарплаты россиянина, учитываемой в потолке зарплат, до окончания текущего сезона.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.