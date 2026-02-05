Рейтинг@Mail.ru
Норвежский журналист уверен, что Россию допустят к Олимпиаде-2030
10:47 05.02.2026 (обновлено: 10:58 05.02.2026)
Норвежский журналист уверен, что Россию допустят к Олимпиаде-2030
2026-02-05T10:47:00+03:00
2026-02-05T10:58:00+03:00
милан
олимпийский комитет россии (окр)
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
олимпийские игры
2026
милан, олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), олимпийские игры
Милан, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Олимпийские игры
Норвежский журналист уверен, что Россию допустят к Олимпиаде-2030

Сальтведт уверен, что сборную России допустят к Олимпиаде-2030 в полном составе

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкСпортсмены сборной России на церемонии торжественного открытия XXI зимних Олимпийских игр
Спортсмены сборной России на церемонии торжественного открытия XXI зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что сборная команда России будет допущена к Олимпиаде 2030 года в полном составе.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
"Я думаю, нет никаких сомнений в том, что Россию полностью восстановят в правах к Играм 2030 года. Все к этому движется", - сказал Сальтведт.
Осенью 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.
В среду президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что вопрос восстановления ОКР не обсуждался в последнее время.
Милан Олимпийский комитет России (ОКР) Международный олимпийский комитет (МОК) Спортивный арбитражный суд (CAS) Олимпийские игры
 
