Норвежский журналист уверен, что Россию допустят к Олимпиаде-2030

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что сборная команда России будет допущена к Олимпиаде 2030 года в полном составе.

"Я думаю, нет никаких сомнений в том, что Россию полностью восстановят в правах к Играм 2030 года. Все к этому движется", - сказал Сальтведт.

Осенью 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.