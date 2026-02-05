https://ria.ru/20260205/match-2072483034.html
"Сочи" и "Факел" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах
"Сочи" и "Факел" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Сочи" и "Факел" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах
Футболисты "Сочи" и воронежского "Факела" сыграли вничью на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
