"Сочи" и "Факел" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Футбол
 
15:30 05.02.2026 (обновлено: 15:31 05.02.2026)
"Сочи" и "Факел" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах
"Сочи" и "Факел" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах
Футболисты "Сочи" и воронежского "Факела" сыграли вничью на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
спорт, михаил игнатов, захар федоров, вячеслав якимов, сочи, факел, российская премьер-лига (рпл), первая лига
Футбол, Спорт, Михаил Игнатов, Захар Федоров, Вячеслав Якимов, Сочи, Факел, Российская премьер-лига (РПЛ), Первая лига
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Футболисты "Сочи" и воронежского "Факела" сыграли вничью на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча, которая прошла в Белеке в формате трех таймов по 40 минут, завершилась со счетом 2:2. В составе "Сочи" отличились Михаил Игнатов (5-я минута) и Захар Федоров (19). У "Факела" голы забили Аксель Гнапи (9) и Вячеслав Якимов (87).
"Сочи" ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков. "Факел" после 21 тура лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 48 очками.
В следующей товарищеской встрече футболисты "Сочи" сыграют с узбекским "Сурханом", матч пройдет 9 февраля. Также клуб проведет игры с московской "Родиной" (15 февраля, 2 матча), киргизским "Барсом" и казахским "Актобе" (21 февраля).
В другом товарищеском матче дня махачкалинское "Динамо" обыграло казахстанский "Атырау" со счетом 3:0.
