Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский защитник "Питтсбург Пингвинз" Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за нарушение правил программы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по борьбе с допингом, сообщается на странице пресс-службы турнира в соцсети X.

Детали нарушения не раскрываются. Уточняется, что дисквалификация будет сопровождаться прохождением программы помощи игрокам НХЛ для оценки состояния и возможного лечения хоккеиста.

Джонсу 28 лет. Он перешел в "Питтсбург" в июле и провел в текущем сезоне семь игр, в которых отдал одну передачу. Ранее в НХЛ американец представлял "Лос-Анджелес Кингз", "Колорадо Эвеланш", "Чикаго Блэкхокс" и "Эдмонтон Ойлерз". Всего на его счету в лиге 56 результативных действий (14+42) в 255 матчах регулярного чемпионата.