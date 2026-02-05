https://ria.ru/20260205/khokkey-2072347768.html
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг
Американский защитник "Питтсбург Пингвинз" Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за нарушение правил программы Национальной... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T02:25:00+03:00
2026-02-05T02:25:00+03:00
2026-02-05T02:25:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
калеб джонс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072347512_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d440d41835754f6dfdce5094fd222177.jpg
https://ria.ru/20260205/khokkey-2072343472.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072347512_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0706308c50b8a21892c9bfa66d121b55.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, калеб джонс
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Калеб Джонс
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг
Хоккеист "Питтсбурга" Джонс дисквалифицирован на 20 матчей за допинг
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский защитник "Питтсбург Пингвинз" Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за нарушение правил программы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по борьбе с допингом, сообщается на странице пресс-службы турнира в соцсети X.
Детали нарушения не раскрываются. Уточняется, что дисквалификация будет сопровождаться прохождением программы помощи игрокам НХЛ для оценки состояния и возможного лечения хоккеиста.
Джонсу 28 лет. Он перешел в "Питтсбург" в июле и провел в текущем сезоне семь игр, в которых отдал одну передачу. Ранее в НХЛ американец представлял "Лос-Анджелес Кингз", "Колорадо Эвеланш", "Чикаго Блэкхокс" и "Эдмонтон Ойлерз". Всего на его счету в лиге 56 результативных действий (14+42) в 255 матчах регулярного чемпионата.