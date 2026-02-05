Рейтинг@Mail.ru
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Хоккей
 
02:25 05.02.2026
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг
Американский защитник "Питтсбург Пингвинз" Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за нарушение правил программы Национальной... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Калеб Джонс
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг

Хоккеист "Питтсбурга" Джонс дисквалифицирован на 20 матчей за допинг

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский защитник "Питтсбург Пингвинз" Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за нарушение правил программы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по борьбе с допингом, сообщается на странице пресс-службы турнира в соцсети X.
Детали нарушения не раскрываются. Уточняется, что дисквалификация будет сопровождаться прохождением программы помощи игрокам НХЛ для оценки состояния и возможного лечения хоккеиста.
Джонсу 28 лет. Он перешел в "Питтсбург" в июле и провел в текущем сезоне семь игр, в которых отдал одну передачу. Ранее в НХЛ американец представлял "Лос-Анджелес Кингз", "Колорадо Эвеланш", "Чикаго Блэкхокс" и "Эдмонтон Ойлерз". Всего на его счету в лиге 56 результативных действий (14+42) в 255 матчах регулярного чемпионата.
