Королевский обмен Панарина! Русский гений отказался от трансфера к Овечкину

Артемий Панарин официально покинул "Нью-Йорк Рейнджерс". Звездный российский форвард перешел в "Лос-Анджелес Кингз".

Панарин — король!

Главная трансферная сага сезона Национальной хоккейной лиги окончена. Артемий Панарин официально покинул "Нью-Йорк Рейнджерс" и стал игроком "Лос-Анджелес Кингз". Грандиозный обмен, который особенно активно обсуждался в последние несколько недель всем хоккейным миром, случился в крайние сроки перед так называемой заморозкой клубных ростеров в НХЛ перед зимними Олимпийскими играми: клубы имели право на проведение сделок до 15:00 по североамериканскому восточному времени 4 февраля (до 23:00 — по московскому времени). Об обмене стало известно спустя несколько минут по истечении этого срока.

Компенсацию за Панарина "Рейнджерс" получили, мягко говоря, скромную. "Лос-Анджелес" отдал за звездного российского нападающего права на талантливого канадского форварда Лиама Гринтри, выбранного "королями" под 26-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ в 2024 году, а также условные выборы в третьем раунде драфта-2026 и четвертом раунде драфта-2028. Кроме того, "Рейнджерс" сохранили у себя под потолком зарплат половину кэпхита Артемия — 5,821 миллиона долларов.

"Лос-Анджелес" стал четвертым клубом Артемия Панарина в его карьере в НХЛ. Ранее он выступал также за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс".

© Фото : x.com/nyrangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Фото : x.com/nyrangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин

Панарина сватали то Овечкину, то к Кучерову. Но он сделал другой выбор

С того момента, как генеральный менеджер и президент "Рейнджерс" Крис Друри объявил о том, что клуб переходит в стадию перестройки, названной "переоснащением", и после вывода Артемия Панарина из играющего состава "синерубашечников", обмен россиянина был вопросом ближайшего времени. На выход столь ценного актива на рынок обменов с интересом отреагировали большинство клубов НХЛ. Многие команды хотели бы иметь в своем распоряжении звездного, техничного и результативного мастера, но далеко не все могли себе позволить такое удовольствие.

В Америке утверждали, что одним из приоритетных вариантов для Артемия будет "Флорида Пантерз", которые намерены оформить поход за третьей подряд победой в Кубке Стэнли. Примечательным фактом в этой теоретической сделке назывался прославленный голкипер "пантер" Сергей Бобровский, который является близким и давним другом Панарина. Но "Флорида" не имела реальных рычагов для осуществления обмена из-за отсутствия маневра под потолком зарплат.

Среди других клубов на фоне имени Панарина фигурировал и "Вашингтон Кэпиталз", за который свой последний сезон по текущему контракту проводит легендарный Александр Овечкин. "Столичные" публично отмечали необходимость приобретения крайнего форварда топ-уровня. По данным известного инсайдера НХЛ Криса Джонстона, "Кэпиталз" даже сделали "синерубашечникам" реальное предложение перед "заморозкой" ростеров.

Претендентами на Панарина в разной степени назывались также "Сан-Хосе Шаркс", "Анахайм Дакс", "Колорадо Эвеланш", "Даллас Старз", "Каролина Харрикейнз", "Тампа-Бэй Лайтнинг" и, собственно, "Лос-Анджелес". Как утверждают репортер ESPN Эмили Каплан, которая первой сообщила об обмене Артемия в "Кингз", и авторитетный инсайдер НХЛ, старший обозреватель на официальном сайте лиги Дэн Розен, российский нападающий хотел перейти исключительно в "Лос-Анджелес" — другие варианты он, по сообщениям СМИ, не рассматривал совсем.

© Фото : x.com/NYRangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Фото : x.com/NYRangers Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин

С учетом того, что переход Панарина мог произойти только после того, как хоккеист дал бы свое согласие на снятие из своего контракта пункта о полном запрете на обмен, "короли" стали единственной командой, с которой "Рейнджерс" могли вести переговоры о сделке. Такая ситуация сильно ограничила "синерубашечников" в диалоге с "Лос-Анджелесом". Формально Панарин лишил свой теперь уже бывший клуб возможности по-настоящему заработать на самом ценном активе хоккейного Нью-Йорка. Если таким образом Артемий хотел искусно попрощаться с горе-менеджером Крисом Друри, вновь загнавшего богатую франшизу в глубокую яму, то со своей задачей россиянин справился.

Панарин уже думает о России?

Конфликт стороны Панарина с Друри стал очевидным после того, как руководство "Рейнджерс" предложило российской звезде оскорбительно нищий контракт. "Синерубашечники" хотели, чтобы Артемий при подписании нового соглашения с клубом пошел на существенное понижение в зарплате с кэпхита в 11 с лишним миллионов долларов перепрыгнул на среднюю зарплату в размере семи миллионов долларов. Такие контракты в НХЛ сейчас повсеместно получают хоккеисты среднего уровня, а ведь в лиге идет рост потолка зарплат (в сезоне-2026/27 он составит 104 млн долларов, в сезоне-2027/28 — 113,5 млн долларов).

Примечательно, что, по сообщениям СМИ, "Рейнджерс" при тех переговорах ориентировались на последний контракт капитана "Лос-Анджелеса" Анже Копитара, который завершит карьеру по окончании этого сезона. Теперь же, что символично, Копитар и Панарин проведут несколько месяцев в одной команде и, возможно, поборются за Кубок Стэнли. Забавно и то, что летом с "королями" попрощался российский защитник Владислав Гавриков, который при выборе своего нового клуба сделал выбор в пользу "Рейнджерс" во многом благодаря Панарину. Теперь же в "Кингз" Артемий не останется без поддержки соотечественников. За клуб из Калифорнии выступает российский форвард Андрей Кузьменко.

Главным требованием Панарина при проведении обмена было моментальное достижение договоренности о новом контракте. Россиянин не хотел тратить время в межсезонье на поиск своей новой команды и получил контракт уже сейчас. Вместе с "Кингз" он проведет следующие два сезона при кэпхите 11 миллионов долларов. При этом пока не уточняется, включены ли в это соглашение подписные бонусы. По информации инсайдера НХЛ Фрэнка Серавалли, другие клубы лиги предлагали форварду четырехлетнее соглашение с кэпхитом 11,75 млн долларов.

Интересно, что срок нового контракта Панарина составил всего два года, хотя американская пресса утверждала, что Артемий требует соглашение минимум на пять лет. Возможно, звездный форвард и его агент Пол Теофанос поступили по примеру Коннора Макдэвида, отказавшись нагружать платежную ведомость клуба сейчас и предпочтя ожидание условий рынка при очередном повышении потолка зарплат. Но не исключено, что Панарин, которому в октябре исполнится 35 лет, уже задумывается о завершении карьеры в НХЛ. Тем более сам Артемий ранее утверждал, что намерен вернуться в Россию. Он хочет, чтобы его дети — сыновья Лука и Федор — росли и развивались в родной русской культуре.

© Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, Алиса Знарок, Владислав Гавриков © Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, Алиса Знарок, Владислав Гавриков

Зачем это "Лос-Анджелесу"?

После побед в 2012 и 2014 годах в Лос-Анджелесе забыли, что такое триумф в Кубке Стэнли. В последних сезонах НХЛ "Кингз" пытались найти себе место среди клубов-претендентов на желанный трофей, но с тех пор, как они отпраздновали свое последнее по сей день чемпионство, им не удавалось преодолеть первый раунд плей-офф. Предыдущие четыре года подряд они всякий раз упирались в тупик под названием "Эдмонтон Ойлерз".

Прямо сейчас "Лос-Анджелес" идет вне зоны плей-офф, но находится в одном балле от уайлд-карда и имеет один матч в запасе. Руководство клуба отказывается уходить в перестройку и пытается выжать все соки из опытных бойцов. Вместе с 34-летним Панариным в команде также играют ранее упомянутый 38-летний Копитар, 40-летний Кори Перри и 36-летний Дрю Даути. Уже давно не являются молодыми и Адриан Кемпе с Кевином Фиалой. Но каждый из них способен давать результат и делать разницу.

Кто знает, может, в этом сезоне на фоне нестабильной игры других клубов Западной конференции "Лос-Анджелес" найдет способ всех удивить. Да и об имидже "Кингз" любят позаботиться. В свое время "короли" провели сенсационный обмен и получили от "Эдмонтона" Уэйна Гретцки, благодаря которому клуб стал в десятки раз популярнее. Теперь в Лос-Анджелесе есть еще одна звезда мирового масштаба, а с ним и высокие рейтинги.