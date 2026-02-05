https://ria.ru/20260205/kamelzon-2072577187.html
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля
Похороны бывшего главного тренера сборных команд России и члена правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимира Камельзона пройдут 8 февраля, сообщили... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Похороны бывшего главного тренера сборных команд России и члена правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимира Камельзона пройдут 8 февраля, сообщили журналистам в ФТР.
В среду стало известно, что Камельзон скончался на 88-м году жизни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Камельзон входил в руководящие органы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, а также соревнований "Трофеи Северной Пальмиры". Он являлся мастером спорта СССР, заслуженным тренером России.