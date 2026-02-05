Рейтинг@Mail.ru
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:01 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kamelzon-2072577187.html
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля
Похороны бывшего главного тренера сборных команд России и члена правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимира Камельзона пройдут 8 февраля, сообщили... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T23:01:00+03:00
2026-02-05T23:01:00+03:00
теннис
спорт
владимир камельзон
федерация тенниса россии (фтр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819637619_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_fd66b25773e7f033e3c018e201dcf079.jpg
https://ria.ru/20260204/kamelzon-2072240768.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819637619_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b146e6d116430ec5f0abf55de370e6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир камельзон, федерация тенниса россии (фтр)
Теннис, Спорт, Владимир Камельзон, Федерация тенниса России (ФТР)
Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля

Теннисного тренера Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкВладимир Камельзон
Владимир Камельзон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Похороны бывшего главного тренера сборных команд России и члена правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимира Камельзона пройдут 8 февраля, сообщили журналистам в ФТР.
В среду стало известно, что Камельзон скончался на 88-м году жизни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Камельзон входил в руководящие органы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, а также соревнований "Трофеи Северной Пальмиры". Он являлся мастером спорта СССР, заслуженным тренером России.
Владимир Камельзон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
4 февраля, 15:52
 
ТеннисСпортВладимир КамельзонФедерация тенниса России (ФТР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала