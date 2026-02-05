Камельзона похоронят на Троекуровском кладбище 8 февраля

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Похороны бывшего главного тренера сборных команд России и члена правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимира Камельзона пройдут 8 февраля, сообщили журналистам в ФТР.

В среду стало известно, что Камельзон скончался на 88-м году жизни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.