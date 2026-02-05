World Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
Российские юниоры смогут принять участие в соревнованиях под эгидой World Aquatics в возрастных категориях до 20, 18 и 16 лет, в том числе на мировых первенствах.
Ранее в четверг Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) также допустила российских юниоров к международным турнирам без каких-либо ограничений. Решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.
Допуск для взрослых спортсменов на турниры под эгидой World Aquatics сохраняется в нейтральном статусе. В ноябре 2025 года водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.