World Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном, сообщается на Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном, сообщается на сайте организации

Российские юниоры смогут принять участие в соревнованиях под эгидой World Aquatics в возрастных категориях до 20, 18 и 16 лет, в том числе на мировых первенствах.

Ранее в четверг Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) также допустила российских юниоров к международным турнирам без каких-либо ограничений. Решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.

Допуск для взрослых спортсменов на турниры под эгидой World Aquatics сохраняется в нейтральном статусе. В ноябре 2025 года водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.