Стало известно, где пройдут зимние Азиатские игры-2029

АСТАНА, 5 фев - РИА Новости. Зимние Азиатские игры 2029 года будут проводиться в Алма-Ате, сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

"Алматы обладает сформированной спортивной и городской инфраструктурой, что позволило рассматривать город в качестве потенциальной площадки для проведения комплексных международных соревнований без необходимости масштабного дополнительного строительства", - добавили в олимпийском комитете Казахстана.