Стало известно, где пройдут зимние Азиатские игры-2029

АСТАНА, 5 фев - РИА Новости. Зимние Азиатские игры 2029 года будут проводиться в Алма-Ате, сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
Ранее право на проведение Азиатских игр-2029 было предоставлено Саудовской Аравии, однако впоследствии принимающая сторона заявила о необходимости переноса сроков проведения игр в связи с масштабностью инфраструктурных проектов и дополнительными требованиями к подготовке соревнований.
"Алматы назван местом проведения зимних Азиатских игр-2029. Соответствующий документ в Милане... подписали президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии (ОСА) его Высочество Шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского НОК, в официальной церемонии также приняли участие руководство ОСА, представители национальных олимпийских комитетов стран Азии, международных спортивных организаций, а также почетные гости и официальные лица, находившиеся в Милане в рамках мероприятий, приуроченных к зимним Олимпийским играм-2026.
"Алматы обладает сформированной спортивной и городской инфраструктурой, что позволило рассматривать город в качестве потенциальной площадки для проведения комплексных международных соревнований без необходимости масштабного дополнительного строительства", - добавили в олимпийском комитете Казахстана.
Страна уже имеет успешный опыт проведения крупных мультиспортивных событий - в 2011 году он принимал зимние Азиатские игры, а в 2017-м в Алма-Ате прошла Всемирная зимняя Универсиада.
6 февраля 2025, 06:50