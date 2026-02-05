Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где пройдут зимние Азиатские игры-2029 - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/igry-2072511262.html
Стало известно, где пройдут зимние Азиатские игры-2029
Стало известно, где пройдут зимние Азиатские игры-2029 - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Стало известно, где пройдут зимние Азиатские игры-2029
Зимние Азиатские игры 2029 года будут проводиться в Алма-Ате, сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T16:39:00+03:00
2026-02-05T16:39:00+03:00
нок
геннадий головкин
спорт
казахстан
алма-ата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837611670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a76a8c584ce16c313456c2252eeb19f1.jpg
https://ria.ru/20250206/tszinpin-1997643871.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837611670_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_63ea28cf9cfbd4b4d1eaad59506a83c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
нок, геннадий головкин, спорт, казахстан, алма-ата
НОК, Геннадий Головкин, Спорт, Казахстан, Алма-Ата
Стало известно, где пройдут зимние Азиатские игры-2029

НОК Казахстана: зимние Азиатские игры 2029 года будут проводиться в Алма-Ате

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкКанатная дорога Медео - Чимбулак близ Алма-Аты
Канатная дорога Медео - Чимбулак близ Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Канатная дорога Медео - Чимбулак близ Алма-Аты. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
АСТАНА, 5 фев - РИА Новости. Зимние Азиатские игры 2029 года будут проводиться в Алма-Ате, сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
Ранее право на проведение Азиатских игр-2029 было предоставлено Саудовской Аравии, однако впоследствии принимающая сторона заявила о необходимости переноса сроков проведения игр в связи с масштабностью инфраструктурных проектов и дополнительными требованиями к подготовке соревнований.
«
"Алматы назван местом проведения зимних Азиатских игр-2029. Соответствующий документ в Милане... подписали президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии (ОСА) его Высочество Шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского НОК, в официальной церемонии также приняли участие руководство ОСА, представители национальных олимпийских комитетов стран Азии, международных спортивных организаций, а также почетные гости и официальные лица, находившиеся в Милане в рамках мероприятий, приуроченных к зимним Олимпийским играм-2026.
"Алматы обладает сформированной спортивной и городской инфраструктурой, что позволило рассматривать город в качестве потенциальной площадки для проведения комплексных международных соревнований без необходимости масштабного дополнительного строительства", - добавили в олимпийском комитете Казахстана.
Страна уже имеет успешный опыт проведения крупных мультиспортивных событий - в 2011 году он принимал зимние Азиатские игры, а в 2017-м в Алма-Ате прошла Всемирная зимняя Универсиада.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Си Цзиньпин примет участие в открытии IX зимних Азиатских игр
6 февраля 2025, 06:50
 
НОКГеннадий ГоловкинСпортКазахстанАлма-Ата
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала