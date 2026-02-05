"Готов к новому вызову": Чалов высказался о переходе в "Кайсериспор"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский футболист Федор Чалов заявил, что готов к новому вызову после перехода в турецкий клуб "Кайсериспор".
В среду нападающий перешел в "Кайсериспор" из греческого ПАОКа на правах аренды до лета 2026 года. Контракт 27-летнего нападающего с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года.
«
"Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие. Веселее - мы в футболе", - написал Чалов в Telegram-канале.
Чалов представляет греческую команду с начала сезона-2024/25, за это время он провел 64 встречи и забил восемь мячей. Россиянин является воспитанником ЦСКА и выступал за основной состав клуба с 2016 по 2024 год. В составе армейцев он становился обладателем Кубка и Суперкубка России. На протяжении карьеры Чалов также выступал в составе швейцарского "Базеля" на правах аренды. Кроме того, в его активе восемь матчей и три гола за сборную России. Трансферная стоимость Чалова оценивается Transfermarkt в 5,5 миллиона евро.