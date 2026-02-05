Рейтинг@Mail.ru
Бобровский побил рекорд НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:57 05.02.2026
Бобровский побил рекорд НХЛ
Бобровский побил рекорд НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Бобровский побил рекорд НХЛ
"Флорида Пантерз" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T07:57:00+03:00
2026-02-05T07:58:00+03:00
хоккей
спорт
сергей бобровский
увис балинскис
мэттью ткачук
флорида пантерз
бостон брюинз
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей, сергей бобровский, увис балинскис, мэттью ткачук, флорида пантерз, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Бобровский, Увис Балинскис, Мэттью Ткачук, Флорида Пантерз, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Бобровский побил рекорд НХЛ

Бобровский побил рекорд НХЛ и помог "Флориде" прервать серию поражений

© Фото : nhl.com/panthersГолкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : nhl.com/panthers
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Флорида Пантерз" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Санрайзе, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0). У победителей отличились Ээту Луостаринен (5-я минута), Увис Балинскис (21), Мэттью Ткачук (23) и Антон Лунделль (39). Победный буллит реализовал Брэд Маршан. В составе гостей шайбы забросили Майки Эйссимонт (8, 13), Марк Кастелич (48) и Кейси Миттельштадт (51), россиянин Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 февраля 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Флорида
5 : 41:0
Бостон
04:22 • Эли Луостаринен
20:30 • Увис Янис Балинскис
(Мэттью Ткачук, Антон Лунделль)
22:47 • Мэттью Ткачук
(Антон Лунделль, Увис Янис Балинскис)
38:33 • Антон Лунделль
(Сэм Райнхарт)
65:01 • Антон Лунделль (П)
65:01 • Брэд Маршанд (П)
07:18 • Майкл Эйсимонт
(Алекс Стивз, Хампус Линдхольм)
12:43 • Майкл Эйсимонт
(Марат Хуснутдинов, Эндрю Пик)
47:52 • Марк Кастелич
(Чарли Макэвой, Хампус Линдхольм)
50:30 • Кейси Миттельштадт
(Давид Пастрняк, Морган Гики)
65:01 • Виктор Арвидссон (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29 и достиг отметки в 450 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, на что ему потребовалось 793 матча. Это рекордный показатель в лиге, россиянин превзошел канадца Марка-Андре Флери (816 игр). По количеству побед в НХЛ лидирует канадец Мартин Бродер - 691, Бобровский по этому показателю восьмой в истории.
"Бостон" занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, набрав 69 очков. "Флорида" прервала серию из четырех поражений и располагается на седьмой позиции с 61 очком.
Хоккей
 
