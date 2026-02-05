Бобровский побил рекорд НХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Флорида Пантерз" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Санрайзе, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0). У победителей отличились Ээту Луостаринен (5-я минута), Увис Балинскис (21), Мэттью Ткачук (23) и Антон Лунделль (39). Победный буллит реализовал Брэд Маршан. В составе гостей шайбы забросили Майки Эйссимонт (8, 13), Марк Кастелич (48) и Кейси Миттельштадт (51), россиянин Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей.
05 февраля 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
04:22 • Эли Луостаринен
20:30 • Увис Янис Балинскис
22:47 • Мэттью Ткачук
(Антон Лунделль, Увис Янис Балинскис)
38:33 • Антон Лунделль
65:01 • Антон Лунделль (П)
65:01 • Брэд Маршанд (П)
07:18 • Майкл Эйсимонт
(Алекс Стивз, Хампус Линдхольм)
12:43 • Майкл Эйсимонт
(Марат Хуснутдинов, Эндрю Пик)
47:52 • Марк Кастелич
50:30 • Кейси Миттельштадт
65:01 • Виктор Арвидссон (П)
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29 и достиг отметки в 450 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, на что ему потребовалось 793 матча. Это рекордный показатель в лиге, россиянин превзошел канадца Марка-Андре Флери (816 игр). По количеству побед в НХЛ лидирует канадец Мартин Бродер - 691, Бобровский по этому показателю восьмой в истории.
"Бостон" занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, набрав 69 очков. "Флорида" прервала серию из четырех поражений и располагается на седьмой позиции с 61 очком.