Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за "Аль-Хиляль"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Аль-Хиляль" одержал крупную победу над "Аль-Ахдудом" в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча в Наджране завершилась победой гостей со счетом 6:0. Хет-трик оформил Карим Бензема (31, 60 и 64-я минуты), дубль сделал Салим Аль-Давсари (74, 90+3), еще один мяч забил экс-футболист петербургского "Зенита" Малком (70).

Обладатель "Золотого мяча" Бензема оформил хет-трик в дебютной игре за клуб после перехода из "Аль-Иттихада".