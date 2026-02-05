https://ria.ru/20260205/benzema-2072574407.html
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за "Аль-Хиляль"
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за "Аль-Хиляль"
"Аль-Хиляль" одержал крупную победу над "Аль-Ахдудом" в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Аль-Хиляль" одержал крупную победу над "Аль-Ахдудом" в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Наджране завершилась победой гостей со счетом 6:0. Хет-трик оформил Карим Бензема (31, 60 и 64-я минуты), дубль сделал Салим Аль-Давсари (74, 90+3), еще один мяч забил экс-футболист петербургского "Зенита" Малком (70).
Обладатель "Золотого мяча" Бензема оформил хет-трик в дебютной игре за клуб после перехода из "Аль-Иттихада".
"Аль-Хиляль", набравший 50 очков, возглавляет таблицу чемпионата. "Аль-Ахдуд" с 10 баллами находится в зоне вылета во второй дивизион, занимая предпоследнее, 17-е место.