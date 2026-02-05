https://ria.ru/20260205/avangard-2072550651.html
"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, уступив "Автомобилисту" в овертайме
"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, уступив "Автомобилисту" в овертайме
Омский "Авангард" в овертайме уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" и обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
хоккей
спорт
роман горбунов
николай прохоркин
эндрю потуральски
авангард
автомобилист
металлург (магнитогорск)
роман горбунов, николай прохоркин, эндрю потуральски, авангард, автомобилист, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Роман Горбунов, Николай Прохоркин, Эндрю Потуральски, Авангард, Автомобилист, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
