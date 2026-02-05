Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, уступив "Автомобилисту" в овертайме
Хоккей
Хоккей
 
19:02 05.02.2026
"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, уступив "Автомобилисту" в овертайме
"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, уступив "Автомобилисту" в овертайме
Омский "Авангард" в овертайме уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" и обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ, уступив "Автомобилисту" в овертайме

Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" в овертайме уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" и обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи в Омске завершилось со счетом 2:2 (0:1, 2:0, 0:1). В составе "Авангарда" шайбы забросили Николай Прохоркин (22-я минута) и Эндрю Потуральски (39). У "Автомобилиста" отличились Роман Горбунов (12) и Александр Шаров (59). В овертайме победу гостям принес еще один гол Горбунова (62).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 февраля 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
Авангард
2 : 3
Автомобилист
01:25 • Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский, Артем Блажиевский)
18:11 • Эндрю Потуральски
11:04 • Роман Горбунов
(Джесси Блэкер)
18:08 • Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Джесси Блэкер)
01:27 • Роман Горбунов
Идущий вторым в Восточной конференции КХЛ "Авангард" набрал 76 очков, что позволило ему стать недосягаемым для занимающего девятое место с 45 баллами хабаровского "Амура". "Автомобилист" с 64 очками в активе располагается на четвертой строчке.
Ранее в плей-офф КХЛ нынешнего сезона пробился магнитогорский "Металлург".
В следующем матче "Авангард" 11 февраля сыграет с владивостокским "Адмиралом" в гостях. "Автомобилист" днем раньше встретится с магнитогорским "Металлургом" на льду соперника.
