Рейтинг@Mail.ru
"Акрон" разгромил эмиратский клуб - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:43 05.02.2026 (обновлено: 12:59 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/akron-2072429979.html
"Акрон" разгромил эмиратский клуб
"Акрон" разгромил эмиратский клуб - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Акрон" разгромил эмиратский клуб
Тольяттинский "Акрон" нанес крупное поражение эмиратскому клубу "Юнайтед Спорт" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T12:43:00+03:00
2026-02-05T12:59:00+03:00
футбол
спорт
максим кузьминов
артём дзюба
максим кузьмин
максим болдырев
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031669715_0:0:1980:1115_1920x0_80_0_0_59685bbab6dfe61aae69717bac880be9.jpg
https://ria.ru/20260205/rostov-2072340143.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031669715_122:0:1882:1320_1920x0_80_0_0_8a8c87884e1a2d78b608fbe1b4b2bfa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим кузьминов, артём дзюба, максим кузьмин, максим болдырев, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Максим Кузьминов, Артём Дзюба, Максим Кузьмин, Максим Болдырев, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Акрон" разгромил эмиратский клуб

«Акрон» разгромил «Юнайтед Спорт» со счетом 7:0 в товарищеском матче

© Соцсети "Акрона"Футболисты "Акрона"
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Соцсети "Акрона"
Футболисты "Акрона". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" нанес крупное поражение эмиратскому клубу "Юнайтед Спорт" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ.
Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась со счетом 7:0 в пользу российского клуба. Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (6-я минута), Максим Кузьмин (9), Максим Болдырев (12), Дмитрий Пестряков (18), Солтмурад Бакаев (74), Семен Зеленов (83) и Арсений Дмитриев (87).
Позже в четверг "Акрон" проведет еще один товарищеский матч против китайского "Чжэцзян Профешнл". Для этой встречи "красно-черные" переедут в Дубай.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова"
Вчера, 00:27
 
ФутболСпортМаксим КузьминовАртём ДзюбаМаксим КузьминМаксим БолдыревАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала