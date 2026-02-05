https://ria.ru/20260205/akron-2072429979.html
"Акрон" разгромил эмиратский клуб
"Акрон" разгромил эмиратский клуб - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Акрон" разгромил эмиратский клуб
Тольяттинский "Акрон" нанес крупное поражение эмиратскому клубу "Юнайтед Спорт" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
футбол
спорт
максим кузьминов
артём дзюба
максим кузьмин
максим болдырев
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
"Акрон" разгромил эмиратский клуб
«Акрон» разгромил «Юнайтед Спорт» со счетом 7:0 в товарищеском матче