"Зенит" разгромил "Енисей" с разницей в 50 очков в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
22:08 04.02.2026
"Зенит" разгромил "Енисей" с разницей в 50 очков в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" разгромил "Енисей" с разницей в 50 очков в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" нанес крупное поражение красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Зенит" разгромил "Енисей" с разницей в 50 очков в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" нанес крупное поражение красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 106:56 (28:17, 22:13, 31:10, 25:16). Самым результативным в составе победителей стал Лука Шаманич (18 очков). У "Енисея" 13 баллов заработал Доминик Артис.
04 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Зенит
106 : 56
Енисей
Американский разыгрывающий Ксавьер Мун провел первый матч за "Зенит" после возвращения в Санкт-Петербург и набрал 8 очков. Баскетболист получил травму в январе 2025 года и пропустил остаток прошлого сезона, после чего летом покинул "Зенит". 8 января 2026 года было объявлено о его возвращении в петербургский клуб и подписании договора до конца сезона-2026/27.
"Зенит" с 17 победами и 9 поражениями занимает четвертое место в турнирной таблице. "Енисей" с 9 победами и 15 поражениями располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Зенит" примет столичный МБА-МАИ, а "Енисей" в гостях сыграет с "Уралмашем" из Екатеринбурга. Обе встречи пройдут 7 февраля.
В другом матче МБА-МАИ на выезде разгромил "Самару" со счетом 102:51 (21:13, 28:9, 26:23, 27:6).
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
