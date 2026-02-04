Рейтинг@Mail.ru
Политики призывают уволить главу оргкомитета Игр-2028 за связи с Эпштейном - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
21:09 04.02.2026
Политики призывают уволить главу оргкомитета Игр-2028 за связи с Эпштейном
Политики призывают уволить главу оргкомитета Игр-2028 за связи с Эпштейном - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Политики призывают уволить главу оргкомитета Игр-2028 за связи с Эпштейном
Ряд чиновников Лос-Анджелеса призвали Кейси Вассермана подать в отставку с поста оргкомитета летних Олимпийских игр 2028 года из-за его переписки с Гислен...
лос-анджелес
джеффри эпштейн
адам сэндлер
летние олимпийские игры 2028
лос-анджелес
лос-анджелес, джеффри эпштейн, адам сэндлер, летние олимпийские игры 2028
Лос-Анджелес, Джеффри Эпштейн, Адам Сэндлер, Летние Олимпийские игры 2028
Политики призывают уволить главу оргкомитета Игр-2028 за связи с Эпштейном

Политики призывают уволить главу оргкомитета Олимпиады-2028 за связи с Эпштейном

Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман
Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман
© Фото : Monica Schipper
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ряд чиновников Лос-Анджелеса призвали Кейси Вассермана подать в отставку с поста оргкомитета летних Олимпийских игр 2028 года из-за его переписки с Гислен Максвелл, которая отбывает срок за торговлю людьми в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Los Angeles Times.
В конце января заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. В списке данных фигурирует переписка Вассермана откровенного содержания от 2003 года с сообщницей Эпштейна Максвелл, на тот момент он состоял в браке. Вассерман в воскресенье заявил, что глубоко сожалеет о переписке с Максвелл, которая, по его словам, состоялась "задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления".
Сообщается, что член совета управляющих округа Линдси Хорват, член совета управляющих округа Лос-Анджелес Дженис Хан, сенатор штата Лена Гонсалес и три члена городского совета Лос-Анджелеса - Уго Сото-Мартинес, Моника Родригес и Имельда Падилья - выступили с призывом к Вассерману уйти в отставку.
"Я считаю, что Вассерман должен подать в отставку. То, что он представляет нас на мировой арене, отвлекает внимание от наших спортсменов и огромных усилий, необходимых для подготовки к 2028 году", - заявила Хан.
"Оргкомитет Игр в Лос-Анджелесе превозносил вероятность того, что в Олимпийских и Паралимпийских играх примет участие больше женщин, чем когда-либо прежде в истории. Но что это значит, когда организацию возглавляет близкий друг осужденного торговца людьми? Сейчас настало время для оргкомитета продемонстрировать, насколько они на самом деле ценят женщин", - подчеркнула Хорват.
Представитель Вассермана отказался от комментариев или ответов на вопросы об отношениях его клиента с Максвелл.
Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США опроверг связи с Эпштейном
1 февраля, 23:31
Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США опроверг связи с Эпштейном
1 февраля, 23:31
Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она отбывает 20-летний тюремный срок.
Вассерману 51 год. Он является основателем и генеральным директором компании Wasserman Group, специализирующейся на спортивном маркетинге и управлении талантами. Агентство представляет интересы многих ведущих спортсменов, а также актеров, таких как Адам Сэндлер и Брэд Питт.
 
Лос-АнджелесДжеффри ЭпштейнАдам СэндлерЛетние Олимпийские игры 2028
 
