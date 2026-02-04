Политики призывают уволить главу оргкомитета Игр-2028 за связи с Эпштейном

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ряд чиновников Лос-Анджелеса призвали Кейси Вассермана подать в отставку с поста оргкомитета летних Олимпийских игр 2028 года из-за его переписки с Гислен Максвелл, которая отбывает срок за торговлю людьми в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Los Angeles Times.

В конце января заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. В списке данных фигурирует переписка Вассермана откровенного содержания от 2003 года с сообщницей Эпштейна Максвелл, на тот момент он состоял в браке. Вассерман в воскресенье заявил, что глубоко сожалеет о переписке с Максвелл, которая, по его словам, состоялась "задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления".

Сообщается, что член совета управляющих округа Линдси Хорват, член совета управляющих округа Лос-Анджелес Дженис Хан, сенатор штата Лена Гонсалес и три члена городского совета Лос-Анджелеса - Уго Сото-Мартинес, Моника Родригес и Имельда Падилья - выступили с призывом к Вассерману уйти в отставку.

"Я считаю, что Вассерман должен подать в отставку. То, что он представляет нас на мировой арене, отвлекает внимание от наших спортсменов и огромных усилий, необходимых для подготовки к 2028 году", - заявила Хан.

"Оргкомитет Игр в Лос-Анджелесе превозносил вероятность того, что в Олимпийских и Паралимпийских играх примет участие больше женщин, чем когда-либо прежде в истории. Но что это значит, когда организацию возглавляет близкий друг осужденного торговца людьми? Сейчас настало время для оргкомитета продемонстрировать, насколько они на самом деле ценят женщин", - подчеркнула Хорват.

Представитель Вассермана отказался от комментариев или ответов на вопросы об отношениях его клиента с Максвелл.

Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она отбывает 20-летний тюремный срок.