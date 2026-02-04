https://ria.ru/20260204/uniks-2072303328.html
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Уралмаш" уступил УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ, несмотря на дабл-дабл Эллиса
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 72:68 (13:13, 19:27, 20:14, 20:14). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У "Уралмаша" дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Октавиус Эллис.
УНИКС (22 победы, 3 поражения) занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, "Уралмаш" (11 побед, 15 поражений) идет седьмым.
В следующем матче УНИКС сыграет на выезде с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" 8 февраля. "Уралмаш" днем раньше примет красноярский "Енисей".