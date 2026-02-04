УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 72:68 (13:13, 19:27, 20:14, 20:14). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У "Уралмаша" дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Октавиус Эллис.