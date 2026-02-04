Рейтинг@Mail.ru
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
19:25 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/uniks-2072303328.html
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T19:25:00+03:00
2026-02-04T19:25:00+03:00
баскетбол
спорт
екатеринбург
октавиус эллис
уникс
уралмаш
енисей
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069928699_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_e8137eacf08c628d0626d21f1a1c6d4c.jpg
https://ria.ru/20260204/klippers-2072104365.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069928699_77:0:1036:719_1920x0_80_0_0_5a0c19be876ae9b69debc6a78d2f780f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, екатеринбург, октавиус эллис, уникс, уралмаш, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Екатеринбург, Октавиус Эллис, УНИКС, Уралмаш, Енисей, Единая Лига ВТБ
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

"Уралмаш" уступил УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ, несмотря на дабл-дабл Эллиса

© Фото : БК "Уникс"Исмаэль Бако
Исмаэль Бако - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : БК "Уникс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 72:68 (13:13, 19:27, 20:14, 20:14). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У "Уралмаша" дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Октавиус Эллис.
Единая Лига ВТБ
04 апреля 2026 • начало в 18:00
Матч не начался
УНИКС
:
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС (22 победы, 3 поражения) занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, "Уралмаш" (11 побед, 15 поражений) идет седьмым.
В следующем матче УНИКС сыграет на выезде с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" 8 февраля. "Уралмаш" днем раньше примет красноярский "Енисей".
Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд"
Вчера, 09:54
 
БаскетболСпортЕкатеринбургОктавиус ЭллисУНИКСУралмашЕнисейЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала