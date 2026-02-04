Триатлониста с Украины отстранили за участие в турнире при дисквалификации

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинский триатлонист Даниил Сапунов принял отстранение на 3,5 года за участие в спортивных мероприятиях в период действия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Сапунов в 2020 году был отстранен на четыре года после того, как его допинг-проба, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат на эритропоэтин (ЭПО). Дисквалификация отсчитывалась с 8 октября 2019 года по 7 октября 2023 года. В период санкций украинец принял участие в спортивном мероприятии, после чего против него была инициирована новая процедура.
Первоначально Сапунов оспаривал факт нарушения и потребовал передачи дела в Международную судебную панель (IHP), но в ходе разбирательства спортсмен принял предложенное со стороны ITA наказание. Новый срок отстранения Сапунова действует с 8 октября 2023 года по 7 апреля 2027 года. Все результаты и призовые украинца в период с 8 октября 2019 года по 7 апреля 2027 года аннулированы. Все стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Сапунову 43 года, он является трехкратным участником летних Олимпийских игр (2004, 2008, 2012). С 2002-го по 2009-й он представлял сборную Казахстана на международной арене, после чего вновь сменил спортивное гражданство на украинское.
