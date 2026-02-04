Триатлониста с Украины отстранили за участие в турнире при дисквалификации

Сапунов в 2020 году был отстранен на четыре года после того, как его допинг-проба, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат на эритропоэтин (ЭПО). Дисквалификация отсчитывалась с 8 октября 2019 года по 7 октября 2023 года. В период санкций украинец принял участие в спортивном мероприятии, после чего против него была инициирована новая процедура.