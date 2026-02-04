Рейтинг@Mail.ru
Триатлониста с Украины отстранили за участие в турнире при дисквалификации - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 04.02.2026 (обновлено: 17:41 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/triatlon-2072276416.html
Триатлониста с Украины отстранили за участие в турнире при дисквалификации
Триатлониста с Украины отстранили за участие в турнире при дисквалификации - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Триатлониста с Украины отстранили за участие в турнире при дисквалификации
Украинский триатлонист Даниил Сапунов принял отстранение на 3,5 года за участие в спортивных мероприятиях в период действия дисквалификации за нарушение... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T17:37:00+03:00
2026-02-04T17:41:00+03:00
спорт
украина
казахстан
спортивный арбитражный суд (cas)
триатлон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072276949_0:368:1080:976_1920x0_80_0_0_5066f16fa5aa32c41599df3faa00a5c4.jpg
https://ria.ru/20251207/ryasova-2060410092.html
украина
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072276949_0:251:1080:1061_1920x0_80_0_0_3bd3e7c233d74f864909ba612181ff6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, украина, казахстан, спортивный арбитражный суд (cas), триатлон
Спорт, Украина, Казахстан, Спортивный арбитражный суд (CAS), Триатлон
Триатлониста с Украины отстранили за участие в турнире при дисквалификации

Сапунов отстранен на 3,5 года за участие в турнире в период дисквалификации

© Фото : соцсети СапуноваУкраинский триатлонист Даниил Сапунов
Украинский триатлонист Даниил Сапунов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : соцсети Сапунова
Украинский триатлонист Даниил Сапунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинский триатлонист Даниил Сапунов принял отстранение на 3,5 года за участие в спортивных мероприятиях в период действия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Сапунов в 2020 году был отстранен на четыре года после того, как его допинг-проба, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат на эритропоэтин (ЭПО). Дисквалификация отсчитывалась с 8 октября 2019 года по 7 октября 2023 года. В период санкций украинец принял участие в спортивном мероприятии, после чего против него была инициирована новая процедура.
Первоначально Сапунов оспаривал факт нарушения и потребовал передачи дела в Международную судебную панель (IHP), но в ходе разбирательства спортсмен принял предложенное со стороны ITA наказание. Новый срок отстранения Сапунова действует с 8 октября 2023 года по 7 апреля 2027 года. Все результаты и призовые украинца в период с 8 октября 2019 года по 7 апреля 2027 года аннулированы. Все стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Сапунову 43 года, он является трехкратным участником летних Олимпийских игр (2004, 2008, 2012). С 2002-го по 2009-й он представлял сборную Казахстана на международной арене, после чего вновь сменил спортивное гражданство на украинское.
Валентина Рясова - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Дубае
7 декабря 2025, 13:54
 
СпортУкраинаКазахстанСпортивный арбитражный суд (CAS)Триатлон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала