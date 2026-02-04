"Трактор" всухую обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Челябинский "Трактор" дома нанес поражение казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил Михаил Горюнов-Рольгизер (38-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Григорий Дронов (1) и Виталий Кравцов (15).
04 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
00:42 • Григорий Дронов
14:14 • Виталий Кравцов
(Джошуа Ливо, Арсений Коромыслов)
17:26 • Михаил Горюнов-Рольгизер
(Арсений Коромыслов)
16:00 • Михаил Горюнов-Рольгизер
(Григорий Дронов, Логан Дэй)
Вратарь "Трактора" Сергей Мыльников отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем регулярном чемпионате и шестой за всю карьеру в лиге. Форвард челябинской команды Джош Ливо отметился двумя голевыми передачами, первая из которых стала 32-летнего канадца сотой в КХЛ.
"Ак Барс" (73 очка) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Трактор" (54) располагается на седьмой строчке.
