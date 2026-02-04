Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" всухую обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Хоккей
 
19:19 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/traktor-2072300358.html
"Трактор" всухую обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
"Трактор" всухую обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Трактор" всухую обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" дома нанес поражение казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T19:19:00+03:00
2026-02-04T19:19:00+03:00
хоккей
григорий дронов
виталий кравцов
сергей мыльников
ак барс
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
григорий дронов, виталий кравцов, сергей мыльников, ак барс, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Григорий Дронов, Виталий Кравцов, Сергей Мыльников, Ак Барс, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Трактор" всухую обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

"Трактор" со счетом 4:0 обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) – "Трактор" (Челябинск)
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) – Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Челябинский "Трактор" дома нанес поражение казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил Михаил Горюнов-Рольгизер (38-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Григорий Дронов (1) и Виталий Кравцов (15).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Трактор
4 : 0
Ак Барс
00:42 • Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Джошуа Ливо)
14:14 • Виталий Кравцов
(Джошуа Ливо, Арсений Коромыслов)
17:26 • Михаил Горюнов-Рольгизер
(Арсений Коромыслов)
16:00 • Михаил Горюнов-Рольгизер
(Григорий Дронов, Логан Дэй)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Трактора" Сергей Мыльников отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил свой второй шатаут в текущем регулярном чемпионате и шестой за всю карьеру в лиге. Форвард челябинской команды Джош Ливо отметился двумя голевыми передачами, первая из которых стала 32-летнего канадца сотой в КХЛ.
"Ак Барс" (73 очка) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Трактор" (54) располагается на седьмой строчке.
Свои следующие матчи обе команды проведут после намеченного на 7-8 февраля Матча звезд КХЛ. "Трактор" в гостях сыграет с хабаровским "Амуром" 11 февраля, а днем позднее "Ак Барс" примет нижегородское "Торпедо".
 
ХоккейГригорий ДроновВиталий КравцовСергей МыльниковАк БарсТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
