Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте
Футбол
 
22:22 04.02.2026
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте
Португалец Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки саудовского "Аль-Насра" на фоне сообщений СМИ о возможном бойкоте из-за недовольства... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
футбол
Новости
саудовская аравия, криштиану роналду, карим бензема, аль-наср, аль-хиляль (эр-рияд)
Футбол, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Аль-Наср, Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте

Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте матчей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Португалец Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки саудовского "Аль-Насра" на фоне сообщений СМИ о возможном бойкоте из-за недовольства руководством клуба.
Футболист опубликовал в соцсети X фото с занятия, сопроводив публикацию эмодзи желтого и синего сердец - клубных цветов "Аль-Насра".
Ранее португальское издание A Bola сообщало, что Роналду выражает недовольство руководством клуба и малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". В понедельник он не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч 20-го тура чемпионата против "Эр-Рияда" (1:0). После игры в СМИ появилась информация, что нападающий рассматривает возможность ухода из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Роналду считает, что оказал большое влияние на футбол в Саудовской Аравии, в том числе как посол страны на чемпионате мира 2034 года, но при этом видит несправедливое отношение к своему клубу.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству забитых голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Роналду может уйти из "Аль-Насра", пишут СМИ
3 февраля, 10:15
 
Футбол
 
