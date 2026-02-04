https://ria.ru/20260204/ronaldu-2072325761.html
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте
Португалец Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки саудовского "Аль-Насра" на фоне сообщений СМИ о возможном бойкоте из-за недовольства... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T22:22:00+03:00
2026-02-04T22:22:00+03:00
2026-02-04T22:22:00+03:00
футбол
саудовская аравия
криштиану роналду
карим бензема
аль-наср
аль-хиляль (эр-рияд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071891118_0:73:1080:681_1920x0_80_0_0_1319614986971d8d953503ec42bd09ac.jpg
https://ria.ru/20260203/ronaldu-2071868668.html
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071891118_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_42b8eb0d01f740b41b7f598d1eea9f8a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, криштиану роналду, карим бензема, аль-наср, аль-хиляль (эр-рияд)
Футбол, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Аль-Наср, Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте
Роналду провел тренировку с "Аль-Насром" на фоне слухов о бойкоте матчей
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Португалец Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки саудовского "Аль-Насра" на фоне сообщений СМИ о возможном бойкоте из-за недовольства руководством клуба.
Футболист опубликовал в соцсети X фото с занятия, сопроводив публикацию эмодзи желтого и синего сердец - клубных цветов "Аль-Насра".
Ранее португальское издание A Bola сообщало, что Роналду выражает недовольство руководством клуба и малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". В понедельник он не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч 20-го тура чемпионата против "Эр-Рияда" (1:0). После игры в СМИ появилась информация, что нападающий рассматривает возможность ухода из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Роналду считает, что оказал большое влияние на футбол в Саудовской Аравии, в том числе как посол страны на чемпионате мира 2034 года, но при этом видит несправедливое отношение к своему клубу.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству забитых голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.