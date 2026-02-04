Рейтинг@Mail.ru
Блогеры из Казахстана назвали новорожденного сына в честь Роналдо
Футбол
 
17:35 04.02.2026
Блогеры из Казахстана назвали новорожденного сына в честь Роналдо
Блогеры из Казахстана назвали новорожденного сына в честь Роналдо
АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. Супруги из Мангистауской области на западе Казахстана Асель Еримбетова и Мерей Уразбеков сообщили, что назвали своего сына в честь известного футболиста Роналдо.
"Уразалы Роналдо Мерейулы. Мы думали, что оставим выписку без шума. А вот у моего мужа дома был такой сюрприз... Счастье - это такие простые моменты", - написала блогер на своей странице в Instagram*, продемонстрировав фото свидетельства о рождении.
Футболист Роналдо Луис Назарио де Лима по прозвищу "Зубастик", родившийся в 1976 году - известный бразильский нападающий, двухкратный чемпион мира (1994, 2002) и обладатель двух "Золотых мячей".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ: Эрдоган помог "Фенербахче" решить проблему с трансфером Канте
Вчера, 13:51
 
ФутболКазахстанРоссияРоналдоСпорт
 
