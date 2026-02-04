Блогеры из Казахстана назвали новорожденного сына в честь Роналдо

АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. Супруги из Мангистауской области на западе Казахстана Асель Еримбетова и Мерей Уразбеков сообщили, что назвали своего сына в честь известного футболиста Роналдо.

"Уразалы Роналдо Мерейулы. Мы думали, что оставим выписку без шума. А вот у моего мужа дома был такой сюрприз... Счастье - это такие простые моменты", - написала блогер на своей странице в Instagram*, продемонстрировав фото свидетельства о рождении.