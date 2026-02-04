Рейтинг@Mail.ru
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:17 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/raketka-2072324850.html
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не выступит на турнире категории WTA 1000 в Дохе, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T22:17:00+03:00
2026-02-04T22:17:00+03:00
теннис
спорт
доха
дубай
брисбен
арина соболенко
ига швентек
джессика пегула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848116941_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9c559187f3ff6a810d0bc50aafadd5f3.png
https://ria.ru/20260129/sobolenko-2071033654.html
доха
дубай
брисбен
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848116941_92:0:1347:941_1920x0_80_0_0_64188532bcab7413d495cfff1e3a2840.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, доха, дубай, брисбен, арина соболенко, ига швентек, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Доха, Дубай, Брисбен, Арина Соболенко, Ига Швентек, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе

Первая ракетка мира Соболенко снялась с турнира категории WTA 1000 в Дохе

© Фото : Сайт WTAАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Сайт WTA
Арина Соболенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не выступит на турнире категории WTA 1000 в Дохе, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
Соревнования пройдут с 8 по 14 февраля. Причины снятия Соболенко, которая побеждала на турнире в Дохе в 2020 году, не уточняются. В ее отсутствие первый номер посева в основной сетке получит вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Помимо Соболенко, от участия в турнире отказалась американка Джессика Пегула (6-я ракетка мира), остальные представительницы топ-10 рейтинга должны выступить в Дохе.
Соболенко по-прежнему значится в числе участниц турнира категории WTA 1000 в Дубае, который пройдет с 15 по 21 февраля.
Ранее Соболенко стала победительницей турнира в австралийском Брисбене и в четвертый раз подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину
29 января, 16:29
 
ТеннисСпортДохаДубайБрисбенАрина СоболенкоИга ШвентекДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала