https://ria.ru/20260204/raketka-2072324850.html
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не выступит на турнире категории WTA 1000 в Дохе, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T22:17:00+03:00
2026-02-04T22:17:00+03:00
2026-02-04T22:17:00+03:00
теннис
спорт
доха
дубай
брисбен
арина соболенко
ига швентек
джессика пегула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848116941_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9c559187f3ff6a810d0bc50aafadd5f3.png
https://ria.ru/20260129/sobolenko-2071033654.html
доха
дубай
брисбен
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848116941_92:0:1347:941_1920x0_80_0_0_64188532bcab7413d495cfff1e3a2840.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, доха, дубай, брисбен, арина соболенко, ига швентек, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Доха, Дубай, Брисбен, Арина Соболенко, Ига Швентек, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе
Первая ракетка мира Соболенко снялась с турнира категории WTA 1000 в Дохе