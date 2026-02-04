"Эдмонтон" проиграл "Торонто" в матче НХЛ, несмотря на передачу Подколзина

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. В составе "Торонто" дублем отметился Матиас Маччелли (28-я и 49-я минуты), шайбы также забросили Мэттью Найз (32), Джон Таварес (48) и Бобби Макмэнн (58). У хозяев отличились Джейк Уолман (32) и Каспери Капанен (45), которому ассистировал российский нападающий Василий Подколзин.

Подколзин отдал 12-ю результативную передачу в сезоне, всего в его активе 24 очка (12 голов + 12 ассистов) за 57 матчей в нынешнем чемпионате.

"Торонто" одержал третью победу подряд в НХЛ. Команда, набрав 63 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" с 64 баллами располагается на втором месте в Тихоокеанском дивизионе.