"Эдмонтон" проиграл "Торонто" в матче НХЛ, несмотря на передачу Подколзина
Хоккей
Хоккей
 
09:00 04.02.2026
"Эдмонтон" проиграл "Торонто" в матче НХЛ, несмотря на передачу Подколзина
"Торонто Мейпл Лифс" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T09:00:00+03:00
2026-02-04T09:00:00+03:00
хоккей
спорт
василий подколзин
матиас маччелли
джон таварес
торонто мейпл лифс
эдмонтон ойлерз
национальная хоккейная лига (нхл)
"Эдмонтон" проиграл "Торонто" в матче НХЛ, несмотря на передачу Подколзина

Передача Подколзина не спасла "Эдмонтон" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. В составе "Торонто" дублем отметился Матиас Маччелли (28-я и 49-я минуты), шайбы также забросили Мэттью Найз (32), Джон Таварес (48) и Бобби Макмэнн (58). У хозяев отличились Джейк Уолман (32) и Каспери Капанен (45), которому ассистировал российский нападающий Василий Подколзин.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Эдмонтон
2 : 5
Торонто
31:09 • Джейк Уолман
(Йозуа Самански, Джек Рослович)
44:27 • Каспери Капанен
(Василий Подколзин, Тай Эмберсон)
27:12 • Матиас Маччелли
(Джейк Маккейб)
31:18 • Мэтью Найс
(Николас Рой)
47:42 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэтью Найс)
48:13 • Матиас Маччелли
(Макс Доми, Оливер Экман-Ларссон)
57:22 • Бобби Макмэнн
(Остон Мэттьюс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Подколзин отдал 12-ю результативную передачу в сезоне, всего в его активе 24 очка (12 голов + 12 ассистов) за 57 матчей в нынешнем чемпионате.
"Торонто" одержал третью победу подряд в НХЛ. Команда, набрав 63 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" с 64 баллами располагается на втором месте в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Анахайм Дакс" дома обыграл "Сиэтл Кракен" со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).
Хоккей Спорт Василий Подколзин Матиас Маччелли Джон Таварес Торонто Мейпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
