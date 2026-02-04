СМИ назвали главного фаворита в борьбе за Панарина

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" является скрытым фаворитом в борьбе за нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина, сообщает скаут Кэм Робинсон в соцсети Х.
В конце января Панарин не был включен в заявку на матч против "Нью-Йорк Айлендерс". Ожидается, что россиянин пропустит оставшиеся игры "Рейнджерс" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.
«
"Солнечный штат, участие в плей-офф, российские звезды. Они отвечают всем требованиям. Схема обмена примерно такая: 5,4 млн долларов за Оливера Бьоркстранда, выбор в первом раунде драфта 2028 года, пара выборов во втором раунде, возможно, игрок вроде Гейджа Гонсалвеса", - написал Робинсон.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).