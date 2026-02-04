Скандальный украинец-допингист оскорбил поляков. А потом мерзко извинился

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Васильчин. Украинский футболист Михаил Мудрик не перестает попадать в скандалы. В декабре 2024 года он провалил допинг-тест (выяснилось, что в составе сборной в организм футболиста попал запрещенный препарат — мельдоний) и с тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных матчах. Зато событий вне футбола было хоть отбавляй: намерение поехать спринтером на Олимпиаду, лишение прав, а потом остановка полицией на машине с чрезмерной тонировкой, без прав и страховок. Спортсмену даже выписали 60 часов общественных работ.

На днях появилась информация, что Мудрик урегулировал свое допинговое дело — в скором времени он сможет вернуться к тренировкам. Возможно, 25-летний вингер окажется во французском "Страсбуре" на правах аренды, где попробует набрать прежнюю игровую форму.

Наезд на грани

И вот, накануне талантливый футболист вновь оказался в неприятной ситуации. Во вторник украинец получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе после упоминания Волынской резни в чате во время конфликта с соперником из Польши в Counter-Strike 2.

« "Волынь" – следующая карта. "Волынь" ты будешь помнить вечно, бомж. Затем следующая карта – "39", - написал Мудрик в чате.

После этого польский соперник игрока "Челси" подал жалобу администрации платформы и украинский спортсмен был заблокирован.

Почему это больная тема для Польши?

Волынская резня — это массовые убийства поляков, которые прокатились по Западу Украины в 1943–1944 годах.

Этнические чистки проводились украинскими националистами, лидером которых был один из главных героев Украины нашего времени Степан Бандера. Одна из основных идей — господство на данных территориях украинцев как "титульной нации".

В результате кровавых событий погибли более 100 тысяч поляков. Несчастных расстреливали, обезглавливали, сжигали и вешали. Чудом в той страшной расправе не погиб будущий первый космонавт Польши Мирослав Гермашевский.

Данное историческое событие по сей день остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Не в последнюю очередь из-за того, что на "незалежной" прославляется Бандера, а также деятельность "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) и ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация).

В Польше Волынскую резню признали актом геноцида.

"Первыми пишут "Слава России"

В тот же вечер Мудрик дал комментарий порталу ua.tribuna.com о неприятной ситуации и обозначил, что его поступок был ответной реакцией на провокационное поведение самих поляков:

« "Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше. Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, начинается откровенное неуважение".

Футболист отметил, что якобы неоднократно сталкивался с тем, как без какой-либо причины поляки обзывали его друзей.

« "Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут "Слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают историю", — сказал украинец.