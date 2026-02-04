Рейтинг@Mail.ru
Скандальный украинец-допингист оскорбил поляков. А потом мерзко извинился - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:00 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/mudrik--2072077052.html
Скандальный украинец-допингист оскорбил поляков. А потом мерзко извинился
Скандальный украинец-допингист оскорбил поляков. А потом мерзко извинился - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Скандальный украинец-допингист оскорбил поляков. А потом мерзко извинился
Украинский футболист Михаил Мудрик не перестает попадать в скандалы. В декабре 2024 года он провалил допинг-тест (выяснилось, что в составе сборной в организм... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T10:00:00+03:00
2026-02-04T10:00:00+03:00
футбол
спорт
материалы риа спорт
вокруг спорта
челси
украина
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072076021_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8e3d7be8c660fcaa7dd0ddf373928d85.jpg
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html
https://ria.ru/20260204/infantino-2072064279.html
украина
польша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072076021_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9444ffd4b588893f9c54bb4b0a35c029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, материалы риа спорт, вокруг спорта, челси, украина, украина, польша, волынская резня, михаил мудрик, скандал
Футбол, Спорт, Материалы РИА Спорт, Вокруг спорта, Челси, Украина, Украина, Польша, Волынская резня, Михаил Мудрик, скандал
Скандальный украинец-допингист оскорбил поляков. А потом мерзко извинился

Украинец Мудрик объяснил упоминание Волынской резни провокациями от поляков

© Соцсети футболистаМихаил Мудрик
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Васильчин. Украинский футболист Михаил Мудрик не перестает попадать в скандалы. В декабре 2024 года он провалил допинг-тест (выяснилось, что в составе сборной в организм футболиста попал запрещенный препарат — мельдоний) и с тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных матчах. Зато событий вне футбола было хоть отбавляй: намерение поехать спринтером на Олимпиаду, лишение прав, а потом остановка полицией на машине с чрезмерной тонировкой, без прав и страховок. Спортсмену даже выписали 60 часов общественных работ.
На днях появилась информация, что Мудрик урегулировал свое допинговое дело — в скором времени он сможет вернуться к тренировкам. Возможно, 25-летний вингер окажется во французском "Страсбуре" на правах аренды, где попробует набрать прежнюю игровую форму.

Наезд на грани

И вот, накануне талантливый футболист вновь оказался в неприятной ситуации. Во вторник украинец получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе после упоминания Волынской резни в чате во время конфликта с соперником из Польши в Counter-Strike 2.
«
"Волынь" – следующая карта. "Волынь" ты будешь помнить вечно, бомж. Затем следующая карта – "39", - написал Мудрик в чате.
После этого польский соперник игрока "Челси" подал жалобу администрации платформы и украинский спортсмен был заблокирован.
© Соцсети футболистаМихаил Мудрик
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Соцсети футболиста
Михаил Мудрик

Почему это больная тема для Польши?

  • Волынская резня — это массовые убийства поляков, которые прокатились по Западу Украины в 1943–1944 годах.
  • Этнические чистки проводились украинскими националистами, лидером которых был один из главных героев Украины нашего времени Степан Бандера. Одна из основных идей — господство на данных территориях украинцев как "титульной нации".
  • В результате кровавых событий погибли более 100 тысяч поляков. Несчастных расстреливали, обезглавливали, сжигали и вешали. Чудом в той страшной расправе не погиб будущий первый космонавт Польши Мирослав Гермашевский.
  • Данное историческое событие по сей день остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Не в последнюю очередь из-за того, что на "незалежной" прославляется Бандера, а также деятельность "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) и ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация).
  • В Польше Волынскую резню признали актом геноцида.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне
12 июля 2025, 09:45

"Первыми пишут "Слава России"

В тот же вечер Мудрик дал комментарий порталу ua.tribuna.com о неприятной ситуации и обозначил, что его поступок был ответной реакцией на провокационное поведение самих поляков:
«

"Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше. Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, начинается откровенное неуважение".

Футболист отметил, что якобы неоднократно сталкивался с тем, как без какой-либо причины поляки обзывали его друзей.
«

"Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут "Слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают историю", — сказал украинец.

Возможно, за последнюю фразу Мудрику придется вновь объясняться.
Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино, награжденный Орденом Дружбы - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Опустились до оскорблений: Украина "отменяет" главу ФИФА за слова о России
00:40
 
ФутболСпортМатериалы РИА СпортВокруг спортаЧелсиУкраинаУкраинаПольшаВолынская резняМихаил Мудрикскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала