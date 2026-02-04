Рейтинг@Mail.ru
"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
00:55 04.02.2026
"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии
"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии
"Милан" одержал крупную победу над "Болоньей" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/petarda-2072065783.html
"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии

"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Милан" одержал крупную победу над "Болоньей" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
03 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Болонья
0 : 3
Милан
20‎’‎ • Рубен Лофтус-Чик
(Адриен Рабьо)
39‎’‎ • Кристофер Нкунку (П)
48‎’‎ • Адриен Рабьо
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Болонье завершилась победой гостей со счетом 3:0. Мячи забили Рубен Лофтус-Чик (20-я минута), Кристофер Нкунку (39, с пенальти) и Адриен Рабьо (48).
"Милан" (50 очков) занимает второе место в таблице Серии А, отставая от лидирующего "Интера" на 5 баллов. "Болонья" (30) идет десятой.
В Италии арестовали бросившего петарду во вратаря фаната "Интера"
00:49
 
Футбол
 
