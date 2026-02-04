"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спортивный суд принял решение оштрафовать миланский футбольный клуб "Интер" на 50 тысяч евро за поведение болельщика, который бросил петарду во вратаря "Кремонезе" Эмиля Аудеро во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщается на официальном сайте Серии А.
"Интер" обыграл "Кремонезе" со счетом 2:0 в воскресенье. На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами он смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты. Во вторник стало известно об аресте подозреваемого в броске петарды 19-летнего мужчины, предположительно являющегося членом ультрас клуба "Интер".
По итогам рассмотрения инцидента, суд оштрафовал "Интер" на 50 тысяч евро, а также вынес клубу специальное предупреждение. Отмечается, что судья принял во внимание готовность клуба к сотрудничеству, а также осуждение происшествия в том числе со стороны футболистов на поле во время и по окончании матча.
Ранее на фоне инцидента министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози принял решение запретить болельщикам "Интера" приобретать билеты и посещать гостевые матчи до 23 марта. При этом запрет не распространяется на матч 28-го тура Серии А против "Милана", в котором "Интер" выступит в роли номинальной гостевой команды. Оба клуба проводят домашние матчи на одном стадионе.