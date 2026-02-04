Рейтинг@Mail.ru
"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"
Футбол
 
17:42 04.02.2026
"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"
"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"
Спортивный суд принял решение оштрафовать миланский футбольный клуб "Интер" на 50 тысяч евро за поведение болельщика, который бросил петарду во вратаря... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"

"Интер" оштрафовали на 50 тысяч евро за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спортивный суд принял решение оштрафовать миланский футбольный клуб "Интер" на 50 тысяч евро за поведение болельщика, который бросил петарду во вратаря "Кремонезе" Эмиля Аудеро во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщается на официальном сайте Серии А.
"Интер" обыграл "Кремонезе" со счетом 2:0 в воскресенье. На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами он смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты. Во вторник стало известно об аресте подозреваемого в броске петарды 19-летнего мужчины, предположительно являющегося членом ультрас клуба "Интер".
По итогам рассмотрения инцидента, суд оштрафовал "Интер" на 50 тысяч евро, а также вынес клубу специальное предупреждение. Отмечается, что судья принял во внимание готовность клуба к сотрудничеству, а также осуждение происшествия в том числе со стороны футболистов на поле во время и по окончании матча.
Ранее на фоне инцидента министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози принял решение запретить болельщикам "Интера" приобретать билеты и посещать гостевые матчи до 23 марта. При этом запрет не распространяется на матч 28-го тура Серии А против "Милана", в котором "Интер" выступит в роли номинальной гостевой команды. Оба клуба проводят домашние матчи на одном стадионе.
