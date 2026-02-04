"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"

По итогам рассмотрения инцидента, суд оштрафовал "Интер" на 50 тысяч евро, а также вынес клубу специальное предупреждение. Отмечается, что судья принял во внимание готовность клуба к сотрудничеству, а также осуждение происшествия в том числе со стороны футболистов на поле во время и по окончании матча.