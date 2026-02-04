Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие игроки января в НБА
04.02.2026
Названы лучшие игроки января в НБА
Названы лучшие игроки января в НБА - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Названы лучшие игроки января в НБА
Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич и форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в Национальной баскетбольной ассоциации... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
спорт, лука дончич, джейлен браун, лос-анджелес лейкерс, бостон селтикс, нба
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Джейлен Браун, Лос-Анджелес Лейкерс, Бостон Селтикс, НБА
Названы лучшие игроки января в НБА

Дончич и Браун признаны лучшими игроками января в НБА

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич и форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети X.
Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции. В течение минувшего месяца словенский баскетболист набирал в среднем 34 очка, совершал 9,1 результативной передачи и 7,2 подбора за матч. "Лейкерс" за месяц одержали 9 побед в 16 играх регулярного чемпионата, словенец пропустил одну встречу.
Браун стал лучшим на Востоке, его средние показатели - 29,2 очка, 7,9 подбора и 4,6 передачи. "Бостон" выиграл десять из 16 матчей. Американец не участвовал в двух играх.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса
Вчера, 08:53
 
БаскетболСпортЛука ДончичДжейлен БраунЛос-Анджелес ЛейкерсБостон СелтиксНБА
 
