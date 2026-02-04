Рейтинг@Mail.ru
Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ
Хоккей
 
23:13 04.02.2026
Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ
Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ
Российский нападающий Артемий Панарин перейдет в "Лос-Анджелес Кингз" в результате обмена с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщают журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и РИА Новости Спорт, 04.02.2026
хоккей, артемий панарин, нью-йорк рейнджерс, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ

ESPN: хоккеист Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин перейдет в "Лос-Анджелес Кингз" в результате обмена с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщают журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и источники телеканала ESPN.
"Рейнджерс" взамен получат 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный третий пик драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По информации журналиста Пьера Лебрюна, "Рейнджерс" сохранят за собой 50 процентов от зарплаты Панарина, учитываемой в потолке зарплат.
Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшиеся игры "Рейнджерс" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять россиянина, чей контракт истекает в конце сезона.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.
"Вашингтон" сделал предложение "Рейнджерс" по обмену Панарина, пишут СМИ
ХоккейСпортАртемий ПанаринНью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
