Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ
Российский нападающий Артемий Панарин перейдет в "Лос-Анджелес Кингз" в результате обмена с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщают журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и
2026-02-04T23:13:00+03:00
2026-02-04T23:13:00+03:00
2026-02-04T23:29:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
нью-йорк рейнджерс
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://ria.ru/20260204/panarin-2072315331.html
Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин перейдет в "Лос-Анджелес Кингз" в результате обмена с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщают журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и источники телеканала ESPN.
"Рейнджерс" взамен получат 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный третий пик драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По информации журналиста Пьера Лебрюна, "Рейнджерс" сохранят за собой 50 процентов от зарплаты Панарина, учитываемой в потолке зарплат.
Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшиеся игры "Рейнджерс" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять россиянина, чей контракт истекает в конце сезона.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.