Панарин перейдет из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес", пишут СМИ

"Рейнджерс" взамен получат 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный третий пик драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По информации журналиста Пьера Лебрюна, "Рейнджерс" сохранят за собой 50 процентов от зарплаты Панарина, учитываемой в потолке зарплат.

Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.