https://ria.ru/20260204/devis-2072331676.html
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"
Баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис перешел из "Даллас Маверикс" в "Вашингтон Уизардс", сообщает журналист Шэмс Чарания в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T22:53:00+03:00
2026-02-04T22:53:00+03:00
2026-02-04T22:55:00+03:00
баскетбол
спорт
энтони дэвис
д'анджело расселл
данте экзам
юта джаз
вашингтон уизардс
даллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_01315fd3b49f9e28710d9a80632abb9d.jpg
https://ria.ru/20260204/igroki-2072064161.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ef977601144ee56f62bcd27e8f7fe12e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, энтони дэвис, д'анджело расселл, данте экзам, юта джаз, вашингтон уизардс, даллас, нба
Баскетбол, Спорт, Энтони Дэвис, Д'Анджело Расселл, Данте Экзам, Юта Джаз, Вашингтон Уизардс, Даллас, НБА
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"
Энтони Дэвис перешел из "Даллас Маверикс" в "Вашингтон Уизардс"