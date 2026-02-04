Рейтинг@Mail.ru
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:53 04.02.2026
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"
Баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис перешел из "Даллас Маверикс" в "Вашингтон Уизардс", сообщает журналист Шэмс Чарания в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
баскетбол
спорт
энтони дэвис
д'анджело расселл
данте экзам
юта джаз
вашингтон уизардс
даллас
баскетбол, энтони дэвис, д'анджело расселл, данте экзам, юта джаз, вашингтон уизардс, даллас, нба
Баскетбол, Спорт, Энтони Дэвис, Д'Анджело Расселл, Данте Экзам, Юта Джаз, Вашингтон Уизардс, Даллас, НБА
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"

Энтони Дэвис перешел из "Даллас Маверикс" в "Вашингтон Уизардс"

Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : fotolia
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис перешел из "Даллас Маверикс" в "Вашингтон Уизардс", сообщает журналист Шэмс Чарания в соцсети Х.
Также в результате обмена в "Вашингтон" перейдут Джейден Харди, Д'Анджело Расселл и Данте Экзам. Состав "Далласа" пополнят Крис Миддлтон, Эй Джи Джонсон, Малакай Брэнэм и Марвин Бэгли. Также "Маверикс" получат два выбора в первом раунде драфта и три выбора во втором.
Дэвис в ночь на 9 января получил травму в матче против "Юты Джаз" (114:116) во время единоборства с Лаури Маркканеном и выбыл на несколько месяцев. Сообщалось, что на фоне его травмы "Даллас" возобновил переговоры с несколькими клубами по возможному обмену игрока.
Дэвису 32 года. Он является чемпионом НБА 2020 года в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", 10-кратным участником Матчей всех звезд лиги. В феврале 2025 года он перешел в "Даллас" из "Лейкерс" в результате обмена на Луку Дончича. В составе сборной США Дэвис завоевал золотые медали Олимпийских игр 2012 и 2024 года, а также чемпионата мира 2014 года.
Названы лучшие игроки января в НБА
Названы лучшие игроки января в НБА
Вчера, 00:22
 
БаскетболСпортЭнтони ДэвисД'Анджело РасселлДанте ЭкзамЮта ДжазВашингтон УизардсДалласНБА
 
