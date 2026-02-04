"Бруклин" уступил "Лейкерс" в матче НБА, Демин набрал 11 очков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 125:109 (45:23, 24:17, 31:34, 25:35) в пользу "Лейкерс". Самым результативным игроком матча стал форвард победившей команды Леброн Джеймс, который набрал 25 очков. У "Бруклина" дабл-даблами отметились Майкл Портер (21 очко + 10 подборов) и Дэйрон Шарп (19 очков + 14 подборов).

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 27 минут, в течение которых набрал 11 очков, сделал по два подбора и ассиста.

"Лейкерс" (30 побед, 19 поражений) занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" (13 побед, 36 поражений) располагается на 13-й строчке на Востоке.

Результаты других матчей дня: