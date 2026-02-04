Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" уступил "Лейкерс" в матче НБА, Демин набрал 11 очков
Баскетбол
 
07:54 04.02.2026
"Бруклин" уступил "Лейкерс" в матче НБА, Демин набрал 11 очков
"Бруклин" уступил "Лейкерс" в матче НБА, Демин набрал 11 очков - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Бруклин" уступил "Лейкерс" в матче НБА, Демин набрал 11 очков
"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
https://ria.ru/20260131/demin-2071480374.html
"Бруклин" уступил "Лейкерс" в матче НБА, Демин набрал 11 очков

"Бруклин" уступил "Лейкерс" в матче НБА, несмотря на 11 очков Демина

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 125:109 (45:23, 24:17, 31:34, 25:35) в пользу "Лейкерс". Самым результативным игроком матча стал форвард победившей команды Леброн Джеймс, который набрал 25 очков. У "Бруклина" дабл-даблами отметились Майкл Портер (21 очко + 10 подборов) и Дэйрон Шарп (19 очков + 14 подборов).
НБА
04 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
109 : 125
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 27 минут, в течение которых набрал 11 очков, сделал по два подбора и ассиста.
"Лейкерс" (30 побед, 19 поражений) занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" (13 побед, 36 поражений) располагается на 13-й строчке на Востоке.
Результаты других матчей дня:
  • "Вашингтон Уизардс" - "Нью-Йорк Никс" - 101:132;
  • "Детройт Пистонс" - Денвер Наггетс" - 124:121;
  • "Индиана Пэйсерс" - "Юта Джаз" - 122:131;
  • "Майами Хит" - "Атланта Хокс" - 115:127;
  • "Даллас Маверикс" - "Бостон Селтикс" -100:110;
  • "Милуоки Бакс" - "Чикаго Буллз" - 131:115;
  • "Оклахома-Сити Тандер" - "Орландо Мэджик" - 128:92.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Русский баскетболист установил рекорд НБА: что натворил Демин?
31 января, 22:05
 
