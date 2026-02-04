Рейтинг@Mail.ru
Чалов испортил себе карьеру, считает бывший футболист ЦСКА Пономарев
Футбол
 
17:31 04.02.2026
Чалов испортил себе карьеру, считает бывший футболист ЦСКА Пономарев
Чалов испортил себе карьеру, считает бывший футболист ЦСКА Пономарев
Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что российский нападающий Федор Чалов испортил себе карьеру, решив перейти в зарубежный... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Чалов испортил себе карьеру, считает бывший футболист ЦСКА Пономарев

Пономарев: Чалов испортил себе карьеру переходом из ЦСКА в зарубежный чемпионат

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что российский нападающий Федор Чалов испортил себе карьеру, решив перейти в зарубежный чемпионат.
Ранее Чалов перешел в "Кайсериспор" на правах аренды из греческого ПАОКа. Аренда продлится до июня 2026 года. Контракт 27-летнего нападающего с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года.
"Это трагедия! Несмышленый он. Думаю, это конец, он нигде не пригодится. Он не такого уровня форвард, чтобы помочь команде. Да, на подхвате может сыграть, но не больше. Федя уже пробовал себя в Швейцарии, но в Европе на него никто не обратил внимания. Сейчас все еще хуже", - сказал Пономарев.
«
"Его отдали в аренду - это просто себя не уважать. Ему говорили, что с такой игрой нельзя никуда уходить, только оставаться в ЦСКА. Если бы Акинфеев ушел, тоже бы потерялся, а сейчас он легенда клуба и всего российского спорта. То же самое было бы с Федей. Партнеры бы ему помогали, а там каждый сам за себя, это волчья стая. Он очень много потерял, испортил всю карьеру", - добавил он.
