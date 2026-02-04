Рейтинг@Mail.ru
Чалов перешел в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды
Футбол
 
16:54 04.02.2026
Чалов перешел в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды
Чалов перешел в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды
Российский нападающий Федор Чалов перешел в "Кайсериспор" на правах аренды из греческого ПАОКа
Чалов перешел в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды

Чалов перешел в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды до июня 2026 года

Федор Чалов
Федор Чалов
© Соцсети ПАОКа
Федор Чалов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский нападающий Федор Чалов перешел в "Кайсериспор" на правах аренды из греческого ПАОКа, сообщается на странице турецкого футбольного клуба в соцсети X.
Аренда продлится до июня 2026 года. Контракт 27-летнего нападающего с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года.
Ранее игроком "Кайсериспора" стал российский нападающий Денис Макаров. Он перешел в команду из московского "Динамо" и заключил контракт до конца текущего сезона.
Чалов представляет греческую команду с начала сезона-2024/25, за это время он провел 64 встречи и забил восемь мячей. Россиянин является воспитанником ЦСКА и выступал за основной состав клуба с 2016 по 2024 год. В составе армейцев он становился обладателем Кубка и Суперкубка России. На протяжении карьеры Чалов также выступал в составе швейцарского "Базеля" на правах аренды. Кроме того, в его активе восемь матчей и три гола за сборную России. Трансферная стоимость Чалова оценивается Transfermarkt в 5,5 миллиона евро.
Футбол
 
