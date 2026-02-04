Рейтинг@Mail.ru
"Байер" разгромно победил и вышел в полуфинал Кубка Германии
Футбол
 
04.02.2026
"Байер" разгромно победил и вышел в полуфинал Кубка Германии
"Байер" разгромно победил и вышел в полуфинал Кубка Германии
Леверкузенский "Байер" крупно обыграл "Санкт-Паули" в четвертьфинале Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Байер" разгромно победил и вышел в полуфинал Кубка Германии

"Байер" разгромил "Санкт-Паули" и вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" крупно обыграл "Санкт-Паули" в четвертьфинале Кубка Германии по футболу.
Встреча в Леверкузене завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Авторами голов стали Мартен Терье (32-я минута), Патрик Шик (63) и Йонас Хофман (90+2).
Состав других пар 1/4 финала выглядит следующим образом: "Хольштайн" - "Штутгарт", "Герта" - "Фрайбург", "Бавария" - "Лейпциг". Полуфинальные пары станут известны в результате жеребьевки.
