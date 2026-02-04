"Байер" разгромно победил и вышел в полуфинал Кубка Германии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" крупно обыграл "Санкт-Паули" в четвертьфинале Кубка Германии по футболу.

Состав других пар 1/4 финала выглядит следующим образом: "Хольштайн" - "Штутгарт", "Герта" - "Фрайбург", "Бавария" - "Лейпциг". Полуфинальные пары станут известны в результате жеребьевки.