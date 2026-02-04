Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:18 04.02.2026 (обновлено: 02:48 04.02.2026)
"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги
Футболисты "Арсенал" одержали победу над "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
спорт, кай хаверц, арсенал (лондон), челси, манчестер сити, кубок английской лиги
Футбол, Спорт, Кай Хаверц, Арсенал (Лондон), Челси, Манчестер Сити, Кубок английской лиги
Футболисты "Арсенала" обыграли "Челси" и вышли в финал Кубка английской лиги

© Соцсети клубаФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Соцсети клуба
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Футболисты "Арсенал" одержали победу над "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира.
Встреча на стадионе "Арсенала" завершилась со счетом 1:0. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте отличился Кай Хаверц.
В первом матче "канониры" в гостях обыграли "Челси" со счетом 3:2.
В финале "Арсенал" сыграет с победителем противостояния "Ньюкасл" - "Манчестер Сити". В первой игре "горожане" одержали гостевую победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 4 февраля на стадионе "Сити".
Рональд Араухо - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита
01:17
 
ФутболСпортКай ХаверцАрсенал (Лондон)ЧелсиМанчестер СитиКубок английской лиги
 
