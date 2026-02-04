"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Футболисты "Арсенал" одержали победу над "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира.

Встреча на стадионе "Арсенала" завершилась со счетом 1:0. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте отличился Кай Хаверц.

В первом матче "канониры" в гостях обыграли "Челси" со счетом 3:2.