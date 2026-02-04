https://ria.ru/20260204/arsenal-2072067605.html
"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги
"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги
Футболисты "Арсенал" одержали победу над "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Футболисты "Арсенала" обыграли "Челси" и вышли в финал Кубка английской лиги