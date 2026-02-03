https://ria.ru/20260203/zhake-2071827287.html
"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро
"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем сайте объявил о достижении договоренности о трансфере французского защитника Жереми Жаке из французского... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T01:55:00+03:00
2026-02-03T01:55:00+03:00
2026-02-03T01:55:00+03:00
футбол
спорт
ренн
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/82/1555168216_0:579:1517:1432_1920x0_80_0_0_be35259c0ca3314c7353cb29aceda560.png
https://ria.ru/20260202/rugani-2071790932.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/82/1555168216_0:437:1517:1575_1920x0_80_0_0_db9d6df851ffbc41952612499f0e96ff.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ренн, ливерпуль
Футбол, Спорт, Ренн, Ливерпуль
"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро
"Ливерпуль" купил защитника Жаке у "Ренна" за 72 млн евро