"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Футбол
 
01:55 03.02.2026
"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро
"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем сайте объявил о достижении договоренности о трансфере французского защитника Жереми Жаке из французского... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
спорт
ренн
ливерпуль
спорт, ренн, ливерпуль
Футбол, Спорт, Ренн, Ливерпуль
"Ливерпуль" купил защитника за 72 млн евро

"Ливерпуль" купил защитника Жаке у "Ренна" за 72 млн евро

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем сайте объявил о достижении договоренности о трансфере французского защитника Жереми Жаке из французского "Ренна".
По условиям сделки, футболист доиграет текущий сезон в составе "Ренна" и присоединится к английскому клубу летом. Отмечается, что Жаке подпишет с "Ливерпулем" долгосрочный контракт.
По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатил "Ренну" за трансфер 72 миллиона евро с учетом бонусов.
Жаке 20 лет. Он дебютировал за взрослую команду "Ренна" в январе 2024 года, после чего был отдан в аренду в "Клермон", из которой вернулся в феврале 2025 года. В текущем сезоне Жаке провел за "Ренн" 19 матчей во всех турнирах.
Даниэле Ругани - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Вчера, 19:18
 
ФутболСпортРеннЛиверпуль
 
