"Зенит" встретится с самаркандским "Динамо" на сборе в Абу-Даби
21:34 03.02.2026
"Зенит" встретится с самаркандским "Динамо" на сборе в Абу-Даби
Петербургский "Зенит" проведет товарищескую встречу против самаркандского "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Абу-Даби
Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" проведет товарищескую встречу против самаркандского "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Абу-Даби, сообщается на сайте футбольного клуба.
Встреча состоится 9 февраля и начнется в 15:00 мск.
Во вторник "Зенит" обыграл московское "Динамо" (2:1) в первом матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующий победитель турнира в следующих играх встретится с "Краснодаром" (6 февраля) и ЦСКА (10 февраля).
В январе самаркандское "Динамо" обыграло московский ЦСКА (4:3) в товарищеском матче на сборе в Абу-Даби. Позднее узбекистанский клуб уступил тольяттинскому "Акрону" (0:1).
Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка РПЛ
