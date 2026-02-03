https://ria.ru/20260203/zenit--2072047360.html
"Зенит" встретится с самаркандским "Динамо" на сборе в Абу-Даби
"Зенит" встретится с самаркандским "Динамо" на сборе в Абу-Даби - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Зенит" встретится с самаркандским "Динамо" на сборе в Абу-Даби
Петербургский "Зенит" проведет товарищескую встречу против самаркандского "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Абу-Даби, сообщается на сайте футбольного... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
спорт
зенит
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
