https://ria.ru/20260203/yametova-2071945792.html
Российской фигуристке предлагали выступать за сборную ОАЭ
Российской фигуристке предлагали выступать за сборную ОАЭ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Российской фигуристке предлагали выступать за сборную ОАЭ
Призер внутрироссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова в интервью РИА Новости рассказала, что ей предлагали перейти в национальную команду... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T14:35:00+03:00
2026-02-03T14:35:00+03:00
2026-02-03T14:46:00+03:00
фигурное катание
спорт
вероника яметова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071770888_0:0:2123:1195_1920x0_80_0_0_59ce47edc16bde49b1057c7555472eaa.jpg
https://ria.ru/20260203/yametova-2071920990.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071770888_174:0:1989:1361_1920x0_80_0_0_c60a1f485bc5fdb72ddc2dc7dae310c7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вероника яметова
Фигурное катание, Спорт, Вероника Яметова
Российской фигуристке предлагали выступать за сборную ОАЭ
Яметовой предлагали выступать за сборную ОАЭ для развития фигурного катания
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Призер внутрироссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова в интервью РИА Новости рассказала, что ей предлагали перейти в национальную команду ОАЭ.
«
"Был такой момент - предлагали перейти выступать за ОАЭ, - сказала Яметова. - Они хотели развивать фигурное катание у себя. Некоторое время был некий диалог об этом, но затем история сошла на нет".
"Честно говоря, я даже рада - хотелось выступать дома. И наша федерация фигурного катания старалась максимально сохранить своих спортсменов, создав нам хорошие условия. Так что реального повода уходить не было и нет", - добавила фигуристка.
До текущего сезона 18-летняя Яметова тренировалась в Екатеринбурге у Елены Левковец и Владимира Гнилозубова. Позднее она переехала в Москву и перешла в группу Сергея Давыдова. На декабрьском чемпионате России спортсменка заняла 12 место.