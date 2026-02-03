Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:35 03.02.2026 (обновлено: 14:46 03.02.2026)
Российской фигуристке предлагали выступать за сборную ОАЭ
фигурное катание
спорт
вероника яметова
https://ria.ru/20260203/yametova-2071920990.html
2026
Новости
спорт, вероника яметова
Фигурное катание, Спорт, Вероника Яметова
© РИА Новости / Владимир АстапковичВероника Яметова
Вероника Яметова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вероника Яметова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Призер внутрироссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова в интервью РИА Новости рассказала, что ей предлагали перейти в национальную команду ОАЭ.
"Был такой момент - предлагали перейти выступать за ОАЭ, - сказала Яметова. - Они хотели развивать фигурное катание у себя. Некоторое время был некий диалог об этом, но затем история сошла на нет".
"Честно говоря, я даже рада - хотелось выступать дома. И наша федерация фигурного катания старалась максимально сохранить своих спортсменов, создав нам хорошие условия. Так что реального повода уходить не было и нет", - добавила фигуристка.
До текущего сезона 18-летняя Яметова тренировалась в Екатеринбурге у Елены Левковец и Владимира Гнилозубова. Позднее она переехала в Москву и перешла в группу Сергея Давыдова. На декабрьском чемпионате России спортсменка заняла 12 место.
Полностью интервью с Вероникой Яметовой читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Вероника Яметова выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на III этапе Гран-при России Красноярье по фигурному катанию в Красноярске. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве
Фигурное катаниеСпортВероника Яметова
 
