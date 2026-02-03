Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка РПЛ
21:32 03.02.2026 (обновлено: 22:59 03.02.2026)
ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка РПЛ
ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка РПЛ
Московский ЦСКА в серии пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/mudrik-2072036689.html
ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка РПЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА в серии пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе армейцев голы забили Лусиано Гонду (11-я минута) и Данил Круговой (37). У "Краснодара" отличились Мозес Кобнан (54) и Эльдар Гусейнов (85). В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА - 5:4.
Товарищеские матчи. Клубы
Закончен (П)
ЦСКА
3 : 25:4
Краснодар
На 38-й минуте встречи красную карточку получил защитник "Краснодара" Жубал, также в составе "быков" с поля был удален Степан Садчиков (65). У ЦСКА прямую красную карточку получил защитник Мойзес (57).
Согласно регламенту турнира, команда имеет возможность менять футболиста, если тот получил красную карточку в результате двух предупреждений. Поэтому "Краснодар", несмотря на два удаления, продолжил играть в полном составе. В случае получения прямой красной карточки, как у Мойзеса, ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве.
В следующем матче ЦСКА 6 февраля встретится со столичным "Динамо", "Краснодар" в этот же день сыграет с петербургским "Зенитом".
Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский "Спартак". Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
ФутболСпортМойзесЛусиано ГондуДанил КруговойПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
