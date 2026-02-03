ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка РПЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА в серии пенальти обыграл "Краснодар" в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе армейцев голы забили Лусиано Гонду (11-я минута) и Данил Круговой (37). У "Краснодара" отличились Мозес Кобнан (54) и Эльдар Гусейнов (85). В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА - 5:4.

На 38-й минуте встречи красную карточку получил защитник "Краснодара" Жубал, также в составе "быков" с поля был удален Степан Садчиков (65). У ЦСКА прямую красную карточку получил защитник Мойзес (57).

Согласно регламенту турнира, команда имеет возможность менять футболиста, если тот получил красную карточку в результате двух предупреждений. Поэтому "Краснодар", несмотря на два удаления, продолжил играть в полном составе. В случае получения прямой красной карточки, как у Мойзеса, ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве.

В следующем матче ЦСКА 6 февраля встретится со столичным "Динамо", "Краснодар" в этот же день сыграет с петербургским "Зенитом".