WADA наказало 298 российских спортсменов на основании данных LIMS - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
14:21 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/sport-2071940299.html
WADA наказало 298 российских спортсменов на основании данных LIMS
WADA наказало 298 российских спортсменов на основании данных LIMS - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
WADA наказало 298 российских спортсменов на основании данных LIMS
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал успешной операцию по проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T14:21:00+03:00
2026-02-03T14:21:00+03:00
спорт
витольд банька
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спортивный арбитражный суд (cas)
международный олимпийский комитет (мок)
спорт, витольд банька, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Витольд Банька, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный олимпийский комитет (МОК)
WADA наказало 298 российских спортсменов на основании данных LIMS

WADA наказало 298 российских атлетов на основании базы данных LIMS

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал успешной операцию по проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) в связи с наказанием 298 российских спортсменов.
Во вторник в Милане проходит сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии Олимпийских игр.
"Операция LIMS стала одной из самых успешных в истории, санкциям подвергнуты 298 российских атлетов", - сказал Банька в ходе сессии.
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет.
