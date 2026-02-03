WADA наказало 298 российских спортсменов на основании данных LIMS

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал успешной операцию по проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) в связи с наказанием 298 российских спортсменов.
Во вторник в Милане проходит сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии Олимпийских игр.
"Операция LIMS стала одной из самых успешных в истории, санкциям подвергнуты 298 российских атлетов", - сказал Банька в ходе сессии.
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет.