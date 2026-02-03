"Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче в ОАЭ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Встреча, прошедшая в Дубае, завершилась со счетом 2:0. В составе московского клуба голы забили Ливай Гарсия (61-я минута) и Тео Бонгонда (83).

В следующем товарищеском матче на сборах "Спартак" сыграет против китайского клуба "Далянь Профешнл", встреча пройдет 7 февраля. Также "красно-белые" встретятся на сборах с "Ростовом" (21 февраля), а также казахстанскими клубами "Астана" (10 февраля) и "Елимай" (23 февраля).