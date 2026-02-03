Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:44 03.02.2026
"Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче в ОАЭ
"Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче в ОАЭ
футбол
спорт
оаэ
дубай
тео бонгонда
ливай гарсия
спартак москва
пюник (ереван)
спорт, оаэ, дубай, тео бонгонда, ливай гарсия, спартак москва, пюник (ереван), ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Дубай, Тео Бонгонда, Ливай Гарсия, Спартак Москва, Пюник (Ереван), Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче в ОАЭ

"Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТео Бонгонда
Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Встреча, прошедшая в Дубае, завершилась со счетом 2:0. В составе московского клуба голы забили Ливай Гарсия (61-я минута) и Тео Бонгонда (83).
Товарищеские матчи. Клубы
03 февраля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 0
Пюник
В следующем товарищеском матче на сборах "Спартак" сыграет против китайского клуба "Далянь Профешнл", встреча пройдет 7 февраля. Также "красно-белые" встретятся на сборах с "Ростовом" (21 февраля), а также казахстанскими клубами "Астана" (10 февраля) и "Елимай" (23 февраля).
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
