Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:13 03.02.2026 (обновлено: 08:59 03.02.2026)
Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ
Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ
"Юта Маммот" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/mikheev-2071847328.html
Новости
Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

Шайба Сергачева помогла "Юте" победить "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 05:30
Завершен
Юта
6 : 2
Ванкувер
03:34 • Ник Шмальц
(Джон Марино, Барретт Хэйтон)
07:37 • Ник Шмальц
(Шон Дурци)
28:45 • Михаил Сергачев
(Ник Шмальц, Дилан Гюнтер)
32:16 • Лоусон Краус
(Джон Марино, Клэйтон Келлер)
36:05 • Джон-Ясон Петерка
(Кайлер Ямамото, Джон Марино)
52:22 • Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Лоусон Краус)
07:04 • Лиам Эхгрен
(Конор Гарланд, Тедди Блугерс)
38:49 • Тедди Блугерс
(Конор Гарланд, Маркус Петтерссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Ник Шмальц (4, 8 и 53-я минуты), Михаил Сергачев (29), Лоусон Крауз (33) и Джей Джей Петерка (37). В составе проигравших шайбами отметились Лайам Огрен (8) и Тедди Блюгер (39).
Сергачев забросил девятую шайбу в текущем сезоне. Всего на счету российского защитника 38 очков (9+29) в 56 матчах чемпионата.
"Юта" с 62 очками занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона. "Ванкувер" (42 очка) располагается на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Торонто Мейпл Лифс" обыграл в гостях "Калгари Флэймз" со счетом 4:2.
Хоккей
 
