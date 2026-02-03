Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сергачев забросил девятую шайбу в текущем сезоне. Всего на счету российского защитника 38 очков (9+29) в 56 матчах чемпионата.

"Юта" с 62 очками занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона. "Ванкувер" (42 очка) располагается на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.