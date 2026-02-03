Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 февраля 2026 • начало в 05:30
Завершен
03:34 • Ник Шмальц
07:37 • Ник Шмальц
28:45 • Михаил Сергачев
(Ник Шмальц, Дилан Гюнтер)
32:16 • Лоусон Краус
36:05 • Джон-Ясон Петерка
52:22 • Ник Шмальц
07:04 • Лиам Эхгрен
38:49 • Тедди Блугерс
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Ник Шмальц (4, 8 и 53-я минуты), Михаил Сергачев (29), Лоусон Крауз (33) и Джей Джей Петерка (37). В составе проигравших шайбами отметились Лайам Огрен (8) и Тедди Блюгер (39).
Сергачев забросил девятую шайбу в текущем сезоне. Всего на счету российского защитника 38 очков (9+29) в 56 матчах чемпионата.
"Юта" с 62 очками занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона. "Ванкувер" (42 очка) располагается на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Торонто Мейпл Лифс" обыграл в гостях "Калгари Флэймз" со счетом 4:2.