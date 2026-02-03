Розье выиграл дело против НБА и получит зарплату в размере $26,6 млн

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Терри Розье выиграл дело против лиги об удержании его заработной платы и получит 26,6 миллиона долларов за текущий сезон, сообщает ESPN.

Согласно решению суда, НБА обязана разблокировать и выплатить баскетболисту его зарплату. Суд постановил, что по условиям действующего коллективного договора лига не вправе переводить игрока в неоплачиваемый отпуск, за исключением случаев, связанных с обвинениями в домашнем насилии или жестоком обращении с детьми.