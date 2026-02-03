https://ria.ru/20260203/roze-2071820782.html
Розье выиграл дело против НБА и получит зарплату в размере $26,6 млн
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Терри Розье выиграл дело против лиги об удержании его заработной платы и получит 26,6 миллиона долларов за текущий сезон, сообщает ESPN.
В октябре сотрудники ФБР в ходе масштабной операции в 11 штатах США арестовали 34 человека, связанных с мошенничеством на ставках, а также задействованных в сети подпольных азартных игр. Как отмечалось ранее, среди задержанных были главный тренер клуба НБА
"Портленд Трэйл Блэйзерс
" Чонси Биллапс
, Розье и бывший игрок НБА Деймон Джонс. Следствие подозревает, что Розье участвовал в схеме по манипулированию статистикой, чтобы его сообщники могли извлекать прибыль из ставок, Джонс передавал инсайдерскую информацию, а Биллапс организовывал покерные игры. "Майами" и руководство лиги договорились заморозить выплаты Розье после его ареста и предъявления обвинений. Профсоюз игроков НБА (NBPA) обжаловал решение об удержании зарплаты баскетболиста.
Согласно решению суда, НБА обязана разблокировать и выплатить баскетболисту его зарплату. Суд постановил, что по условиям действующего коллективного договора лига не вправе переводить игрока в неоплачиваемый отпуск, за исключением случаев, связанных с обвинениями в домашнем насилии или жестоком обращении с детьми.
Розье 31 год. Он был выбран под 16-м номером на драфте НБА 2015 года командой "Бостон Селтикс
". В текущем сезоне защитник не сыграл ни одного матча за "Майами".