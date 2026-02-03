Рейтинг@Mail.ru
Розье выиграл дело против НБА и получит зарплату в размере $26,6 млн - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
00:21 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/roze-2071820782.html
Розье выиграл дело против НБА и получит зарплату в размере $26,6 млн
Розье выиграл дело против НБА и получит зарплату в размере $26,6 млн - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Розье выиграл дело против НБА и получит зарплату в размере $26,6 млн
Американский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Терри Розье выиграл дело против лиги об удержании его заработной платы и... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T00:21:00+03:00
2026-02-03T00:21:00+03:00
баскетбол
спорт
майами хит
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572309651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8f1c407ffc897dbfe6e7fe78bfe4703.jpg
https://ria.ru/20260203/miller-2071820571.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572309651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6756d8e645c931e7ca99153cc2323e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, Майами Хит, НБА
Розье выиграл дело против НБА и получит зарплату в размере $26,6 млн

Розье отсудил у НБА зарплату в размере $26,6 млн

© Фото : Jeenah MoonЛоготип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Jeenah Moon
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Терри Розье выиграл дело против лиги об удержании его заработной платы и получит 26,6 миллиона долларов за текущий сезон, сообщает ESPN.
В октябре сотрудники ФБР в ходе масштабной операции в 11 штатах США арестовали 34 человека, связанных с мошенничеством на ставках, а также задействованных в сети подпольных азартных игр. Как отмечалось ранее, среди задержанных были главный тренер клуба НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс, Розье и бывший игрок НБА Деймон Джонс. Следствие подозревает, что Розье участвовал в схеме по манипулированию статистикой, чтобы его сообщники могли извлекать прибыль из ставок, Джонс передавал инсайдерскую информацию, а Биллапс организовывал покерные игры. "Майами" и руководство лиги договорились заморозить выплаты Розье после его ареста и предъявления обвинений. Профсоюз игроков НБА (NBPA) обжаловал решение об удержании зарплаты баскетболиста.
Согласно решению суда, НБА обязана разблокировать и выплатить баскетболисту его зарплату. Суд постановил, что по условиям действующего коллективного договора лига не вправе переводить игрока в неоплачиваемый отпуск, за исключением случаев, связанных с обвинениями в домашнем насилии или жестоком обращении с детьми.
Розье 31 год. Он был выбран под 16-м номером на драфте НБА 2015 года командой "Бостон Селтикс". В текущем сезоне защитник не сыграл ни одного матча за "Майами".
Брэндон Миллер - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
НБА назвала лучших игроков 15-й недели
00:19
 
БаскетболСпортМайами ХитНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала