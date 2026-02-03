Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А
21:33 03.02.2026 (обновлено: 22:59 03.02.2026)
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А
Бывший полузащитник московского "Динамо" Оскар Хильемарк назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Пиза", выступающего в итальянской Серии А,... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/spartak-2072021351.html
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А

Экс-футболист "Динамо" Хильемарк назначен на пост главного тренера "Пизы"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший полузащитник московского "Динамо" Оскар Хильемарк назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Пиза", выступающего в итальянской Серии А, сообщается на сайте команды.
Соглашение с 33-летним специалистом рассчитано до июня 2027 года с опцией продления.
Будучи игроком, Хильемарк выступал в составе шведского "Эльфсборга", нидерландского ПСВ, итальянских "Палермо", "Дженоа", греческого "Панатинаикоса", московского "Динамо" и датского "Ольборга". Также в активе хавбека 28 матчей и два гола в составе сборной Швеции. Он завершил карьеру футболиста в 2021 году в возрасте 28 лет.
В качестве тренера швед работал ассистентом в "Ольборге", после чего возглавлял команду с марта 2023 года по июнь 2024-го. С лета 2024 года Хильемарк был главным тренером "Эльфсборга".
Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Спартак" обыграл армянский "Пюник" в товарищеском матче в ОАЭ
Футбол
 
