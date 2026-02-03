https://ria.ru/20260203/piza-2072047142.html
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А
Бывший полузащитник московского "Динамо" Оскар Хильемарк назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Пиза", выступающего в итальянской Серии А,... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T21:33:00+03:00
2026-02-03T21:33:00+03:00
2026-02-03T22:59:00+03:00
футбол
спорт
оскар хильемарк
динамо москва
пиза
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072046693_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_e0371c843d0c11278073f9ad3f44ab81.jpg
https://ria.ru/20260203/spartak-2072021351.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072046693_284:0:2755:1853_1920x0_80_0_0_3b9065b79c010d05528007375ec12e0d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, оскар хильемарк, динамо москва, пиза, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Оскар Хильемарк, Динамо Москва, Пиза, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Экс-футболист "Динамо" возглавил клуб итальянской Серии А
Экс-футболист "Динамо" Хильемарк назначен на пост главного тренера "Пизы"