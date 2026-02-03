https://ria.ru/20260203/peskov-2071913935.html
Песков выразил надежду на снятие бана с российских команд
Песков выразил надежду на снятие бана с российских команд - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Песков выразил надежду на снятие бана с российских команд
В Кремле надеются, что рано или поздно обсуждения снятия бана с российских команд по футболу состоятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Песков выразил надежду на снятие бана с российских команд
Песков выразил надежду, что обсуждения снятия бана с российских команд состоятся