Песков выразил надежду на снятие бана с российских команд
12:51 03.02.2026 (обновлено: 13:27 03.02.2026)
Песков выразил надежду на снятие бана с российских команд
Песков выразил надежду на снятие бана с российских команд
В Кремле надеются, что рано или поздно обсуждения снятия бана с российских команд по футболу состоятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
дмитрий песков
международная федерация футбола (фифа)
джанни инфантино
футбол
спорт
дмитрий песков, международная федерация футбола (фифа), джанни инфантино, спорт
Дмитрий Песков, Международная федерация футбола (ФИФА), Джанни Инфантино, Футбол, Спорт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле надеются, что рано или поздно обсуждения снятия бана с российских команд по футболу состоятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.
"Надеемся, что рано или поздно такие обсуждения в ФИФА состоятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады
Футбол Дмитрий Песков Международная федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Спорт
 
