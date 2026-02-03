В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман заявил, что стоимость билетов на соревнования устанавливалась с целью получить доход и оплатить затраты на проведение Олимпиады.