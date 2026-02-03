Рейтинг@Mail.ru
В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты
16:48 03.02.2026
В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты
В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты
Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман заявил, что стоимость билетов на соревнования устанавливалась с целью... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты

Вассерман: цены на билеты устанавливались так, чтобы заплатить за Олимпиаду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпиада-2022
Олимпиада-2022 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпиада-2022. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман заявил, что стоимость билетов на соревнования устанавливалась с целью получить доход и оплатить затраты на проведение Олимпиады.
Во вторник в Милане проходит сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии Олимпийских игр.
«
"Наши цены на 17 процентов выше, чем в Париже. Экономическая ситуация могла бы нам позволить сделать их намного выше. Но у нас есть миллион билетов за 28 долларов, и 2/3 всех билетов стоят меньше 200 долларов. Мы устанавливали цены на билеты из тех соображений, что нам нужно получить доход, чтобы заплатить за Игры", - заявил Вассерман.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля 2028 года, за ними последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 15 по 27 августа.
