В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты
В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты
Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман заявил, что стоимость билетов на соревнования устанавливалась с целью... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
В оргкомитете Олимпиады-2028 объяснили, как устанавливали цены на билеты
Вассерман: цены на билеты устанавливались так, чтобы заплатить за Олимпиаду