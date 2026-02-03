Рейтинг@Mail.ru
00:15 03.02.2026
Исследование показало, сколько россиян будут следить за Олимпиадой-2026
Исследование показало, сколько россиян будут следить за Олимпиадой-2026
италия, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 40% россиян будут следить за XXV зимними Олимпийскими играми в Италии, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов.
"Почти половина (45%) опрошенных россиян заявили, что Олимпийские игры им интересны и они будут за ними следить. Еще 10% планируют смотреть отдельные соревнования, оставшиеся 45% пропустят мероприятие", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что 58% респондентов будут следить за Олимпийскими играми в первую очередь ради побед российских спортсменов, 23% - из-за "политических интриг", результаты всех сборных интересуют 16% опрошенных, еще 3% будут следить за "допинговыми скандалами".
"Получают олимпийские новости респонденты чаще всего "вживую": 52% будут следить за трансляциями. Еще 24% - за темой в онлайн-СМИ, 10% - в соцсетях, по 7% - в каналах мессенджеров и через рассказы друзей или коллег", - отметили аналитики.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 января 2026 года, в нем приняли участие 4614 интернет-пользователей.
Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду
Вчера, 18:28
 
