Исследование показало, сколько россиян будут следить за Олимпиадой-2026

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 40% россиян будут следить за XXV зимними Олимпийскими играми в Италии, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов.

"Почти половина (45%) опрошенных россиян заявили, что Олимпийские игры им интересны и они будут за ними следить. Еще 10% планируют смотреть отдельные соревнования, оставшиеся 45% пропустят мероприятие", - говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что 58% респондентов будут следить за Олимпийскими играми в первую очередь ради побед российских спортсменов, 23% - из-за "политических интриг", результаты всех сборных интересуют 16% опрошенных, еще 3% будут следить за "допинговыми скандалами".

"Получают олимпийские новости респонденты чаще всего "вживую": 52% будут следить за трансляциями. Еще 24% - за темой в онлайн-СМИ, 10% - в соцсетях, по 7% - в каналах мессенджеров и через рассказы друзей или коллег", - отметили аналитики.