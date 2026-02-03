"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса

"Миннесота" проиграла впервые за последние пять матчей и с 31 победой и 20 поражениями занимает пятое место в таблице Западной конференции. Прервавший серию из шести поражений "Мемфис" идет 11-м, выиграв 19 встреч и уступив в 29.