"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:53 03.02.2026 (обновлено: 10:26 03.02.2026)
"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса
"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса
"Миннесота Тимбервулвз" уступила "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
баскетбол
спорт
джарен джексон
шарлотт хорнетс
нью-орлеан пеликанс
индиана пэйсерс
Новости
спорт, джарен джексон, шарлотт хорнетс, нью-орлеан пеликанс, индиана пэйсерс
Баскетбол, Спорт, Джарен Джексон, Шарлотт Хорнетс, Нью-Орлеан Пеликанс, Индиана Пэйсерс
"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса

"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" уступила "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
03 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Мемфис
137 : 128
Миннесота
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс из "Миннесоты", на счету которого 39 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Джарен Джексон (30).
"Миннесота" проиграла впервые за последние пять матчей и с 31 победой и 20 поражениями занимает пятое место в таблице Западной конференции. Прервавший серию из шести поражений "Мемфис" идет 11-м, выиграв 19 встреч и уступив в 29.

Другие результаты игрового дня:

БаскетболСпортДжарен ДжексонШарлотт ХорнетсНью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
 
