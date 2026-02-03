"Миннесота" проиграла "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 39 очков Эдвардса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" уступила "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс из "Миннесоты", на счету которого 39 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Джарен Джексон (30).
"Миннесота" проиграла впервые за последние пять матчей и с 31 победой и 20 поражениями занимает пятое место в таблице Западной конференции. Прервавший серию из шести поражений "Мемфис" идет 11-м, выиграв 19 встреч и уступив в 29.
Другие результаты игрового дня:
- "Шарлотт Хорнетс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 102:95;
- "Индиана Пэйсерс" - "Хьюстон Рокетс" - 114:118;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 113:128.
